Гендиректор «Рубина» прояснил будущее в клубе Самошникова и Лисаковича

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос, остаются ли в команде защитник Илья Самошников и нападающий Виталий Лисакович.

«Безусловно. У Самошникова остался год контракта. Как менеджер я рассуждаю так: конечно, можно его продать. Но я должен помочь нам выйти в РПЛ.

И тогда те пресловутые 600 миллионов, четыре года же контракт, поможет заработать мне 600 миллионов. Сейчас там 10 миллионов. Ну зачем мне его отдавать.

Высококлассный футболист. Мы поиграли одну игру, он сильно не ускорялся и пробежал за отрезок 9,5. Вы сами видите: он прибегает, у ворот останавливается и сразу на пяти метрах кого-то обгоняет. Колоссальные скорости. Он будет только прибавлять и прибавлять.

Лисакович сейчас набрал кондиции. Это очень хороший футболист. Я в него очень сильно верю. Мы с ним много разговаривали», – сказал Сайманов.