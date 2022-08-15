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    Агент Глуха отреагировал на информацию о предложении «Зенита»

    Шахар Гринберг, агент полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха, подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита».

    Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за хавбека 4 миллиона евро.

    «Да, у нас есть предложение от «Зенита», и уже ведутся переговоры. Есть еще несколько предложений.

    Оскара не интересуют деньги, его приоритет – получать постоянную игровую практику», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Глуха – 500 тысяч евро.
    • Глух провел 2 матча за молодежную сборную Израиля.
    • В «Зените» израильтян раньше не было.

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    Источник: Sport5

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