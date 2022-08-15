Агент Глуха отреагировал на информацию о предложении «Зенита»

Шахар Гринберг, агент полузащитника «Маккаби» Оскара Глуха, подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита».
Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за хавбека 4 миллиона евро.
«Да, у нас есть предложение от «Зенита», и уже ведутся переговоры. Есть еще несколько предложений.
Оскара не интересуют деньги, его приоритет – получать постоянную игровую практику», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Глуха – 500 тысяч евро.
- Глух провел 2 матча за молодежную сборную Израиля.
- В «Зените» израильтян раньше не было.
Источник: Sport5