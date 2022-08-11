Мхитарян отказывал «Анжи», «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару»

Бывший футбольный агент Тигран Мкртчян рассказал о попытках российских клубов заполучить полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.
– Агент Валерий Оганесян рассказывал, что ради цели играть на топ‑уровне Мхитарян отказался от предложения «Спартака». Хотя клуб дал ему пустой контракт и предложил самому вписать зарплату.
– Да, было такое. Генрих вежливо отказался. Сказал, что хочет играть в Европе.
У него в России несколько вариантов было в разные периоды. И «Спартак», и «Анжи», когда там все звезды играли, и «Краснодар» всегда проявлял интерес.
«Зенит» в последнее время несколько раз подключался. Но Генрих всем отвечает: «Пока хочу остаться в Европе».
Сколько ему предлагали в «Анжи»? 30 миллионов евро чистыми – контракт на пять лет. На тот момент это было намного больше, чем он мог получить в Европе.
- Мхитаряну сейчас 33 года.
- В «Интер» он перешел этим летом из «Ромы».
- Также армянин выступал за «Шахтер», «Боруссию» Д, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».