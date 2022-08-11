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    Мхитарян отказывал «Анжи», «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару»

    Бывший футбольный агент Тигран Мкртчян рассказал о попытках российских клубов заполучить полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.

    – Агент Валерий Оганесян рассказывал, что ради цели играть на топ‑уровне Мхитарян отказался от предложения «Спартака». Хотя клуб дал ему пустой контракт и предложил самому вписать зарплату.

    – Да, было такое. Генрих вежливо отказался. Сказал, что хочет играть в Европе.

    У него в России несколько вариантов было в разные периоды. И «Спартак», и «Анжи», когда там все звезды играли, и «Краснодар» всегда проявлял интерес.

    «Зенит» в последнее время несколько раз подключался. Но Генрих всем отвечает: «Пока хочу остаться в Европе».

    Сколько ему предлагали в «Анжи»? 30 миллионов евро чистыми – контракт на пять лет. На тот момент это было намного больше, чем он мог получить в Европе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3058

      acor94 18 минут назад

      Лох, продал бабки ради карьеры... Ждём через пару лет будет ныть, что остался без денег и что зря отказался от великих русских клубов. Так ему и надо

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