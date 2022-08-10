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    Сутормин: «Неважно, как будет играть ЦСКА. Важно, как сыграет «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Алесей Сутормин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА,

    — В этом сезоне против «Зенита» соперники действовали по-разному — кто-то поглубже в обороне, кто-то чуть смелее в прессинге. К какому стилю в исполнении ЦСКА готовитесь?

    — Мы, в основном, отталкиваемся от своей игры. Мы играем дома, при своих болельщиках. Тот футбол, который мы покажем, в который мы умеем играть, принесет нам результат. Не столь важно, как будет играть ЦСКА — важно, как будем играть мы.

    • «Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.
    • Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ. «Зенит» – 6-й.

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    Источник: сайт «Зенита»

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