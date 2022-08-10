Сутормин: «Неважно, как будет играть ЦСКА. Важно, как сыграет «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алесей Сутормин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА,

— В этом сезоне против «Зенита» соперники действовали по-разному — кто-то поглубже в обороне, кто-то чуть смелее в прессинге. К какому стилю в исполнении ЦСКА готовитесь?

— Мы, в основном, отталкиваемся от своей игры. Мы играем дома, при своих болельщиках. Тот футбол, который мы покажем, в который мы умеем играть, принесет нам результат. Не столь важно, как будет играть ЦСКА — важно, как будем играть мы.