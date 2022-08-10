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    Кубок Либертадорес. «Коринтианс» Юри Алберто, Бальбуэны вылетел от «Фламенго» Айртона, Пабло, Витиньо

    «Фламенго» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес обыграл «Коринтианс». Команда Доривала Жуниора прошла дальше.

    У «Фламенго» на 75-й минуте на замену вышел Артуро Видаль. В запасе были Айртон (принадлежит «Спартаку»), Пабло (экс-«Локомотив»), Витиньо (экс-ЦСКА).

    В основе «Коринтианса» вышли Виллиан (экс-«Анжи»), Юри Алберто (принадлежит «Зениту»). На замену вышел Фабиан Бальбуэна, у которого контракт с «Динамо». В запасе был украинец Жуниор Мораес.

    Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Ответный матч

    Фламенго (Бразилия) – Коринтианс (Бразилия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Абреу, 52.

    Первый матч: 2:0.

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    Источник: Бомбардир.ру

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