Кубок Либертадорес. «Коринтианс» Юри Алберто, Бальбуэны вылетел от «Фламенго» Айртона, Пабло, Витиньо

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«Фламенго» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес обыграл «Коринтианс». Команда Доривала Жуниора прошла дальше.
У «Фламенго» на 75-й минуте на замену вышел Артуро Видаль. В запасе были Айртон (принадлежит «Спартаку»), Пабло (экс-«Локомотив»), Витиньо (экс-ЦСКА).
В основе «Коринтианса» вышли Виллиан (экс-«Анжи»), Юри Алберто (принадлежит «Зениту»). На замену вышел Фабиан Бальбуэна, у которого контракт с «Динамо». В запасе был украинец Жуниор Мораес.
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Ответный матч
Фламенго (Бразилия) – Коринтианс (Бразилия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Абреу, 52.
Первый матч: 2:0.