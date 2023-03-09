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    Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»

    Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Зенита» Малкома, оценил сезон игрока.

    «Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», – сказал бразилец.

    • В феврале Малком стал гражданином России.
    • Бразилец в России с 2019 года.
    • Малком с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.03.2023 00:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17578

      NewLife 9 марта, 13:19

      Это даже на летку-енку не тянет, не говоря уже о ламбаде) Рок'н'ролл в нашем футболе создает Газпром со своими судьями, преступным конфликтом интересов и админ. ресурсом

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > NewLife 9 марта, 16:31

      Свист твоего гузла - настоящий death metall .

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 9 марта, 08:16

      Ещё бы болельщикам не мешали ходить на стадион. Был бы рок-н-ролл со зрителями.

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