Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Зенита» Малкома, оценил сезон игрока.

«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», – сказал бразилец.

В феврале Малком стал гражданином России.

Бразилец в России с 2019 года.

Малком с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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