Это даже на летку-енку не тянет, не говоря уже о ламбаде) Рок'н'ролл в нашем футболе создает Газпром со своими судьями, преступным конфликтом интересов и админ. ресурсом
Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Зенита» Малкома, оценил сезон игрока.
«Малком создает рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведет команду к очередному чемпионству», – сказал бразилец.
- В феврале Малком стал гражданином России.
- Бразилец в России с 2019 года.
- Малком с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
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