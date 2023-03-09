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    Агент Анчелотти побывал в Бразилии

    Франк Тримболи, агент главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, посетил Бразилию на прошедших выходных.

    Он прилетал, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу страны».

    Агента сопровождал экс-футболист бразильской сборной Жилберто Силва. Также Тримболи хотел встретиться с Кака и Кафу.

    • Анчелотти может летом покинуть «Реал».
    • В таком случае его, вероятно, пригласят в сборную Бразилии.

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    Источник: UOL Esporte

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    09.03.2023 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 15:02

      Да его на руках будут носить если он сделает сборную Бразилии Чемпионом мира.

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