Агент Анчелотти побывал в Бразилии

Да его на руках будут носить если он сделает сборную Бразилии Чемпионом мира.
Франк Тримболи, агент главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, посетил Бразилию на прошедших выходных.
Он прилетал, чтобы «прочувствовать футбольную атмосферу страны».
Агента сопровождал экс-футболист бразильской сборной Жилберто Силва. Также Тримболи хотел встретиться с Кака и Кафу.
- Анчелотти может летом покинуть «Реал».
- В таком случае его, вероятно, пригласят в сборную Бразилии.
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