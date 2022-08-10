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    Лига чемпионов. «Монако» с Головиным проиграло ПСВ в овертайме и вылетело из турнира

    ПСВ победил «Монако» (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

    Французский клуб продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте.

    Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

    ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 3:2 (2:2; 3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Верман, 21; 1:1 – Марипан, 58; 1:2 – Бен-Йеддер, 70; 2:2 – Гутьеррес, 89; 3:2 – Де Йонг, 109.

    Первый матч: 1:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с ПСВ в квалификации ЛЧ
    Источник: Бомбардир.ру

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