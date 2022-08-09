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    Мостовой назвал Слуцкого главной проблемой «Рубина»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

    «Ещe в том году я один из немногих говорил, что основная ошибка «Рубина» — это то, что там находится Слуцкий. Команда с такими ресурсами, достижениями и составом может играть намного лучше. Меня никто не послушал, мало кто нас вообще-то слушает.

    Какие комические ситуации происходят, у нас тренеров в РПЛ убирают, когда они в четырех турах семь очков набирают в «Химках», а Слуцкий после всего, что в «Рубине» у них случилось, до сих пор команду возглавляет.

    С таким бюджетом, сравнимым с бюджетом команды любого сильного чемпионата, вылетает из нашей Премьер-лиги, то сами понимаете, что это такое? Юран семь очков набрал с «Химками», а его убирают, представляете. А Слуцкий проваливает сезон с «Рубином», вылетает, это вообще ужас, а его ещe и оставляют, и продолжают считать, что все там нормально.

    Из ФНЛ то ясно, что они по-любому выйдут. Если они и из первого дивизиона не выберутся, о чем тогда вообще говорить. Сейчас просто начало чемпионата, понятно, что там все бьются и будут биться, особенно против казанцев.

    Другое дело, что половина команд вообще не собираются выходить из-за отсутствия бюджета, так что «Рубин» по-любому выйдет», – сказал Мостовой.

    • «Рубин» набрал 5 очков в 4 турах ФНЛ.
    • Команда занимает 9-е место в таблице.

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    Источник: Betonmobile

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    09.08.2022 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5383

      TOMSON 1 час назад

      Посмотрите интервью Слуцкого в гостях у Уткина. Он очень подробно разбирает случившуюся ситуацию. И лично я склонен верить именно Лене, а не Мостовому ценность слов которого очень спорно.

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      Рейтинг: +16922

      житель СПб 2 часа назад

      К сожалению, в этом я с ним полностью согласен. И тоже об этом писал половину весеннего сезона...

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