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Мостовой назвал Слуцкого главной проблемой «Рубина»

9 августа 2022, 22:33
3

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Ещe в том году я один из немногих говорил, что основная ошибка «Рубина» — это то, что там находится Слуцкий. Команда с такими ресурсами, достижениями и составом может играть намного лучше. Меня никто не послушал, мало кто нас вообще-то слушает.

Какие комические ситуации происходят, у нас тренеров в РПЛ убирают, когда они в четырех турах семь очков набирают в «Химках», а Слуцкий после всего, что в «Рубине» у них случилось, до сих пор команду возглавляет.

С таким бюджетом, сравнимым с бюджетом команды любого сильного чемпионата, вылетает из нашей Премьер-лиги, то сами понимаете, что это такое? Юран семь очков набрал с «Химками», а его убирают, представляете. А Слуцкий проваливает сезон с «Рубином», вылетает, это вообще ужас, а его ещe и оставляют, и продолжают считать, что все там нормально.

Из ФНЛ то ясно, что они по-любому выйдут. Если они и из первого дивизиона не выберутся, о чем тогда вообще говорить. Сейчас просто начало чемпионата, понятно, что там все бьются и будут биться, особенно против казанцев.

Другое дело, что половина команд вообще не собираются выходить из-за отсутствия бюджета, так что «Рубин» по-любому выйдет», – сказал Мостовой.

  • «Рубин» набрал 5 очков в 4 турах ФНЛ.
  • Команда занимает 9-е место в таблице.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (3)
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житель СПб
1660074540
К сожалению, в этом я с ним полностью согласен. И тоже об этом писал половину весеннего сезона...
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TOMSON
1660075964
Посмотрите интервью Слуцкого в гостях у Уткина. Он очень подробно разбирает случившуюся ситуацию. И лично я склонен верить именно Лене, а не Мостовому ценность слов которого очень спорно.
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Enter2006
1660114077
Юрана убрала безмозглая толстосумная мразь из-за своего отпрыска. Просто позор и кумовство!
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