Мостовой назвал Слуцкого главной проблемой «Рубина»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Ещe в том году я один из немногих говорил, что основная ошибка «Рубина» — это то, что там находится Слуцкий. Команда с такими ресурсами, достижениями и составом может играть намного лучше. Меня никто не послушал, мало кто нас вообще-то слушает.

Какие комические ситуации происходят, у нас тренеров в РПЛ убирают, когда они в четырех турах семь очков набирают в «Химках», а Слуцкий после всего, что в «Рубине» у них случилось, до сих пор команду возглавляет.

С таким бюджетом, сравнимым с бюджетом команды любого сильного чемпионата, вылетает из нашей Премьер-лиги, то сами понимаете, что это такое? Юран семь очков набрал с «Химками», а его убирают, представляете. А Слуцкий проваливает сезон с «Рубином», вылетает, это вообще ужас, а его ещe и оставляют, и продолжают считать, что все там нормально.

Из ФНЛ то ясно, что они по-любому выйдут. Если они и из первого дивизиона не выберутся, о чем тогда вообще говорить. Сейчас просто начало чемпионата, понятно, что там все бьются и будут биться, особенно против казанцев.

Другое дело, что половина команд вообще не собираются выходить из-за отсутствия бюджета, так что «Рубин» по-любому выйдет», – сказал Мостовой.