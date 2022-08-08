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    В «Урале» еще не определились с заменой для Шалимова

    Руководство «Урала», вероятно, уволит главного тренера Игоря Шалимова.

    Однако, кто возглавит команду вместо 53-летнего специалиста, пока неизвестно.

    Скорее всего, к ближайшему матчу против «Факела» готовить «Урал» будет Евгений Аверьянов, помощник Шалимова.

    Что касается нового тренера, то екатеринбуржцы рассматривают варианты как с назначением специалиста из системы клуба (речь о Денисе Клюеве, главном тренере «Урала-2»), так и о приглашении специалиста, который ранее уже работал в системе клуба.

    Сообщалось, что главным кандидатом на замену Шалимову считается Виктор Гончаренко, руководивший командой в 2015 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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