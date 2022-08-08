В «Урале» еще не определились с заменой для Шалимова

Руководство «Урала», вероятно, уволит главного тренера Игоря Шалимова.

Однако, кто возглавит команду вместо 53-летнего специалиста, пока неизвестно.

Скорее всего, к ближайшему матчу против «Факела» готовить «Урал» будет Евгений Аверьянов, помощник Шалимова.

Что касается нового тренера, то екатеринбуржцы рассматривают варианты как с назначением специалиста из системы клуба (речь о Денисе Клюеве, главном тренере «Урала-2»), так и о приглашении специалиста, который ранее уже работал в системе клуба.

Сообщалось, что главным кандидатом на замену Шалимову считается Виктор Гончаренко, руководивший командой в 2015 году.