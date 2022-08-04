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  • Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, почему бразильцы остались в клубе

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, почему бразильцы остались в клубе

4 августа 2022, 22:51
4

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра объяснил, почему бразильские легионеры не стали пользоваться опцией ФИФА по приостановке контракта с клубом.

«Я бы не сказал, что мы кого‑то чем‑то заманивали. Ситуация на данный момент такая: кроме Малкома, у всех были долгосрочные контракты.

Если бы они воспользовались правилом ФИФА и уехали на сезон, через год они должны были бы вернуться. С какими лицами они будут возвращаться в наш клуб?

Я не говорю о зарплате. Они здесь хорошо себя чувствуют. Если бы им было плохо, они бы об этом сказали и поехали бы домой.

Пока всe получается, есть результат, помогают клубу. Смысла уходить, я думаю, не было, поэтому все остались.

Почему уехал Юри Алберто? Скажу честно, мы не ожидали. Все ушли в отпуск с хорошим настроением, выиграли чемпионство, Богданыч [Сергей Семак] дал им на неделю больше отдыха в Бразилии.

За время отпуска ничего не было, никто ни о чем не говорил. Просто получилось, что когда все возвращались, встал вопрос, кого как возвращать. Он сказал, что будет чуть позже, потому что у него билеты, всe остальное. Что делать, мне было нечего предъявить, мы все ждали.

Мы здесь никого не заставляем. Спросите у любого футболиста, который играл в «Зените». Все они хотят вернуться и работать здесь. Дело не только в деньгах.

Здесь комфортный город, болельщики, структура клуба. Деньги они могли бы получать и в Саудовской Аравии.

В «Коринтиансе» сейчас играет Жулиано, который был недавно в «Зените», и он сказал Мантуану и Ивану: «Закройте глаза и отправляйтесь в «Зенит», потому что здесь всe супер», – рассказал Оливейра.

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Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1659661915
Дело не только в деньгах... Дело в "хороших" деньгах...
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Александр.Т.
1659685221
Жулиано норм играл,но его как то быстро с Зенита списали,неверное потому что мледующиму тренеру нравилтсь аргентинцы что взяли пж 5из которых два норм играли
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