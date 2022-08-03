«Все может быть». Иванов отреагировал на информацию о возможной отставке Шалимова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что главный тренер Игорь Шалимов будет уволен в случае поражения в ближайшем матче.
«Слухи о возможном увольнении Шалимова – неправда. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мы готовимся к игре со «Спартаком» у нас рабочая обстановка, тренируемся, работаем.
Но увольнение возможно? Я же сказал, команда готовится. Все может быть. Да, проиграли три матча на старте, но ничего страшного не происходит. Мы не готовы увольнять Шалимова», – сказал Иванов.
- Шалимов возглавил «Урал» летом 2021 года.
- Команда занимает последнее место в РПЛ после трех туров (0 очков).
- Ближайшая игра со «Спартаком» пройдет в субботу (6 августа) в Екатеринбурге.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»