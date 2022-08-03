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    Шалимова могут уволить из «Урала», если команда проиграет «Спартаку»

    Игорь Шалимов может покинуть пост главного тренера «Урала».

    Как пишет «Матч ТВ», руководство екатеринбургского клуба может уволить специалиста, если команда проиграет в следующем туре РПЛ «Спартаку».

    • Шалимов возглавил «Урал» летом 2021 года.
    • Команда занимает последнее место в РПЛ после трех туров (0 очков).
    • Игра со «Спартаком» пройдет в субботу в Екатеринбурге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2625

      Радио1000шумеров 10 минут назад

      Ну поменяет Урал тренера, а кто там, кроме Бикфалви, играть нормально умеет?

      0
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      Рейтинг: +16601

      Cleaner 22 минуты назад

      Шалимов, ищи новую работу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +389

      the teacher 27 минут назад

      ну значит уже уволили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Боратти 34 минуты назад

      Шалимова могут уволить из «Урала» при одном условии. Гы-гы-гы!

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