Шалимова могут уволить из «Урала», если команда проиграет «Спартаку»

Ну поменяет Урал тренера, а кто там, кроме Бикфалви, играть нормально умеет?
Игорь Шалимов может покинуть пост главного тренера «Урала».
Как пишет «Матч ТВ», руководство екатеринбургского клуба может уволить специалиста, если команда проиграет в следующем туре РПЛ «Спартаку».
- Шалимов возглавил «Урал» летом 2021 года.
- Команда занимает последнее место в РПЛ после трех туров (0 очков).
- Игра со «Спартаком» пройдет в субботу в Екатеринбурге.
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