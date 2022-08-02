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    «Как может травинка попасть в легкое?» Чернов остался в шоке от новостей о здоровье Пиняева

    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как отреагировал на проблемы с легкими у форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

    • У Пиняева выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс.
    • Футболист заявил, что вернется на поле через 1,5 месяца.

    – Писал и звонил ему. Как и другие ребята. Мы с ним были в одной команде, поэтому считал необходимым поддержать Сергея. Эта новость повергла всех в шок. Поэтому связались с Пиняевым, пожелали ему выздоровления. Он сказал, что всe нормально и через месяц уже будет в строю.

    – Вообще видели подобные травмы в своей карьере, чтобы на тренировке в легкое попала трава и это вызвало проблемы со здоровьем?

    – Нет, в первый раз о таком услышал. Как может травинка попасть в легкое? Сам в шоке. Думаю, никто не может сказать, как такое возможно. Но и никто не застрахован от подобного.

    Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3986

      Enter2006 19 минут назад

      Никак не может травинка попасть в лёгкое, это бред сивой кобылы!

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