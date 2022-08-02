«Как может травинка попасть в легкое?» Чернов остался в шоке от новостей о здоровье Пиняева

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как отреагировал на проблемы с легкими у форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

У Пиняева выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Футболист заявил, что вернется на поле через 1,5 месяца.

– Писал и звонил ему. Как и другие ребята. Мы с ним были в одной команде, поэтому считал необходимым поддержать Сергея. Эта новость повергла всех в шок. Поэтому связались с Пиняевым, пожелали ему выздоровления. Он сказал, что всe нормально и через месяц уже будет в строю.

– Вообще видели подобные травмы в своей карьере, чтобы на тренировке в легкое попала трава и это вызвало проблемы со здоровьем?

– Нет, в первый раз о таком услышал. Как может травинка попасть в легкое? Сам в шоке. Думаю, никто не может сказать, как такое возможно. Но и никто не застрахован от подобного.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс