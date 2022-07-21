Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс

Диагноз официально подтвердили «Крылья Советов».

19 июля 17-летнему таланту из «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо на тренировке, о чем стало известно на следующий день. Сначала была информация, что у него парализована рука и врачи увезли его в реанимацию. Чуть позже выступил сначала клуб, потом – сам Пиняев:

Пресс-служба «Крыльев» сообщила: «Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба»;

Сам Пиняев написал в соцсетях: «Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за мое здоровье. Несмотря на всю клевету в СМИ, я вернусь сильнее. Отдельное спасибо болельщикам «КС».

Клуб пообещал, что позже расскажет о состоянии игрока и диагнозе. И сдержал обещание.

Что сказали в «Крыльях»

Вот официальное заявление:

«Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее.

Желаем Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!».

Изначально «Спорт-Экспресс» писал, что Пиняев упал во время тренировки и вдохнул травинку – но эту информацию «Крылья» не подтвердили. Он уже точно не поехал на матч против «Зенита». «Матч ТВ» связался со спортивным врачами, которые сказали: Пиняеву, возможно, понадобится месяц на восстановление.

Что такое пневмоторакс и чем он опасен

Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной области. То есть появление воздуха в полой щели в оболочке, которой защищено каждое легкое. Когда забивается эта щель, то газообмен легкого и его вентиляционная функция нарушаются. Это приводит к болям в груди, одышке, учащенному сердцебиению, сухому кашлю и затрудненному дыханию.

Чаще всего пневмоторакс происходит из-за травм грудной клетки, операций или болезней. Если пневмоторакс появляется непредвиденно, то речь идет о спонтанном пневмотораксе.

Если говорить о физиологических изменениях при пневмотораксе, то меняется размер легкого – оно сжимается и несколько деформируется. Сайт medicina.ru, который существует при клинике академика Ройтберга, говорит, что при спонтанном пневмотороксе объем легкого уменьшается на 30-40%, плевра сильно воспаляется, возникают спайки (что существенно ухудшает дыхание) и повышается уровень фибрины (большое количество в организме приводит к тромбозу).

Осложнения возникают примерно у 50% пациентов с пневмотораксом. Сайт medicina.ru выделяет следующие:

Развитие острой дыхательной недостаточности;

Экссудативный плеврит – поражение гладкой серозной оболочки стенок грудной клетки;

Эмфизема подкожного типа – скопление воздуха в подкожной клетчатке грудной стенки с дальнейшим распространением по всему телу;

Неспособность легкого полностью расправляться из-за шварта;

Гемопневмоторакс – скопление крови в плевральной области.

Если пневмоторакс клапанного типа, то врачи делают пункцию и удаляют воздух. Дальше – операцию по зашиванию клапана. После операции пациентов направляют в стационар, где врачи уже работают с причинами, которые вызвали пневмоторакс: устраняют травмы грудной клетки, делают операцию на легких или уменьшают давления в легких. Для домашнего восстановления врачи обычно назначают некоторые препараты. Также они советуют в дальнейшем наблюдаться у специалиста, потому что существует определенный риск повторного заболевания.