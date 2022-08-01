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  • Цорн объяснил, как «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за 12+2 миллионов

Цорн объяснил, как «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за 12+2 миллионов

1 августа 2022, 12:58
9

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн раскрыл детали переговоров с «Ниццей» по поводу трансфера полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Когда год назад Рангник и я летали в Париж на переговоры с Бека-Бека и его агентами, многие писали, что он не стоит тех денег, которые мы тогда заплатили.

Многие ориентировались на сумму на Transfermarkt, но когда речь идeт о молодых игроках, стоимость на этом сайте не отражает реальность. Ведь мы брали игрока из молодeжной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств.

Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt 3 миллиона евро, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке.

За эту сумму в итоге и продали. Понятно, что «Ницца» не сразу предложила то, на что мы договорились в конце. По итогу переговоров сумма трансфера – 12+2 миллионов евро плюс 5% с будущей перепродажи.

Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях», – сказал Цорн.

  • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
  • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
  • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Ницца Бека-Бека Алексис Цорн Томас
Комментарии (9)
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Enter2006
1659348791
Выйди вон! Сейчас опять половину денег с3,14здите. Локо опустили хуже некуда. Такой хороший клуб немцы опустили.
Ответить
TOMSON
1659348969
Цорн только продавать и умеет.
Ответить
vladimir-7
1659352196
Если это так, то Цорн, можно предположить, "король" в купле-продаже игроков.
Ответить
jek718875
1659352635
Половину суммы себе в карман положил
Ответить
Теркчанин
1659352767
удачно слили,молодцы
Ответить
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