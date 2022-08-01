Цорн объяснил, как «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за 12+2 миллионов

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн раскрыл детали переговоров с «Ниццей» по поводу трансфера полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Когда год назад Рангник и я летали в Париж на переговоры с Бека-Бека и его агентами, многие писали, что он не стоит тех денег, которые мы тогда заплатили.

Многие ориентировались на сумму на Transfermarkt, но когда речь идeт о молодых игроках, стоимость на этом сайте не отражает реальность. Ведь мы брали игрока из молодeжной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств.

Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt 3 миллиона евро, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке.

За эту сумму в итоге и продали. Понятно, что «Ницца» не сразу предложила то, на что мы договорились в конце. По итогу переговоров сумма трансфера – 12+2 миллионов евро плюс 5% с будущей перепродажи.

Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях», – сказал Цорн.