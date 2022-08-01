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    Цорн объяснил, как «Локомотиву» удалось продать Бека-Бека за 12+2 миллионов

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн раскрыл детали переговоров с «Ниццей» по поводу трансфера полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    «Когда год назад Рангник и я летали в Париж на переговоры с Бека-Бека и его агентами, многие писали, что он не стоит тех денег, которые мы тогда заплатили.

    Многие ориентировались на сумму на Transfermarkt, но когда речь идeт о молодых игроках, стоимость на этом сайте не отражает реальность. Ведь мы брали игрока из молодeжной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств.

    Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt 3 миллиона евро, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке.

    За эту сумму в итоге и продали. Понятно, что «Ницца» не сразу предложила то, на что мы договорились в конце. По итогу переговоров сумма трансфера – 12+2 миллионов евро плюс 5% с будущей перепродажи.

    Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях», – сказал Цорн.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +116

      Теркчанин 15 минут назад

      удачно слили,молодцы

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      Рейтинг: +1212

      jek718875 17 минут назад

      Половину суммы себе в карман положил

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      Рейтинг: +25323

      vladimir-7 24 минуты назад

      Если это так, то Цорн, можно предположить, "король" в купле-продаже игроков.

      0
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      Рейтинг: +5381

      TOMSON 1 час назад

      Цорн только продавать и умеет.

      1
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      Рейтинг: +3958

      Enter2006 1 час назад

      Выйди вон! Сейчас опять половину денег с3,14здите. Локо опустили хуже некуда. Такой хороший клуб немцы опустили.

      1
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      Рейтинг: +704

      SpartakMoskwa > Enter2006 1 час назад

      Пусть лучше он будет чем всякие Смородские и Кикнадзе, от Цорна хоть какой-то профит виден

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      Рейтинг: +4879

      Красногорск_Фан > SpartakMoskwa 38 минут назад

      2 очка после 3-х туров после цорна видно

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