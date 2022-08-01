«Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов

«Локомотив» подтвердил продажу полузащитника Алексиса Бека-Бека.
Новым клубом 21-летнего француза станет «Ницца».
Стороны договорились о трансфере хавбека за 12 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Локо» может получить в виде бонусов.
Также москвичам полагается 5 процентов от последующей продажи футболиста.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.
Источник: сайт «Локомотива»