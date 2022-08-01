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    «Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов

    «Локомотив» подтвердил продажу полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    Новым клубом 21-летнего француза станет «Ницца».

    Стороны договорились о трансфере хавбека за 12 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Локо» может получить в виде бонусов.

    Также москвичам полагается 5 процентов от последующей продажи футболиста.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3944

      Enter2006 24 минуты назад

      Вот это по человечески. Бека-Бека поступил как настоящий мужчина а не как проститутка Варела.

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