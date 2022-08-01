«Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 миллионов

«Локомотив» подтвердил продажу полузащитника Алексиса Бека-Бека.

Новым клубом 21-летнего француза станет «Ницца».

Стороны договорились о трансфере хавбека за 12 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Локо» может получить в виде бонусов.

Также москвичам полагается 5 процентов от последующей продажи футболиста.