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    95-летний Симонян – Нетто: «Пока хожу по этой грешной земле, буду вспоминать тебя с благодарностью»

    Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян выступил с речью на открытии памятника Игорю Нетто на «Открытие Арене».

    «Сравниться с Нетто как с капитаном я просто не могу. Команде необходим вожак, а Игорь был именно таким. В моменты, когда нужно было переломить ход матча, он брал всe на себя. Можно говорить много об Игоре Александровиче, но это был великий капитан. Низкий поклон, Игорeк.

    Капитан — значимая фигура. Есть сейчас в «Спартаке» капитан или нет — судить вам. Но Игоря Нетто ему не хватает. Пока я буду ходить по этой грешной земле, я буду вспоминать тебя с благодарностью», – сказал Симонян.

    • Симонян забил за «Спартак» 160 голов.
    • Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966-й год.
    • В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3933

      ААМ 16 минут назад

      Я старик и не раз видел Нетто и Симоняна на поле. оба великие игроки, а Нетто был великим капитаном в Спартаке и в сборной.

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      Рейтинг: +130

      АЛЕКСИН 1 час назад

      Горжусь что в своей жизни довелось встретится с Игорем Александровичем Нетто .... СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ ......

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