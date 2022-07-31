95-летний Симонян – Нетто: «Пока хожу по этой грешной земле, буду вспоминать тебя с благодарностью»

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян выступил с речью на открытии памятника Игорю Нетто на «Открытие Арене».
«Сравниться с Нетто как с капитаном я просто не могу. Команде необходим вожак, а Игорь был именно таким. В моменты, когда нужно было переломить ход матча, он брал всe на себя. Можно говорить много об Игоре Александровиче, но это был великий капитан. Низкий поклон, Игорeк.
Капитан — значимая фигура. Есть сейчас в «Спартаке» капитан или нет — судить вам. Но Игоря Нетто ему не хватает. Пока я буду ходить по этой грешной земле, я буду вспоминать тебя с благодарностью», – сказал Симонян.
- Симонян забил за «Спартак» 160 голов.
- Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966-й год.
- В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.
Источник: «Чемпионат»