Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте». Баженов – о каминг-ауте Касаткиной

«Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте». Баженов – о каминг-ауте Касаткиной

30 июля 2022, 15:10

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на признание теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

– Как ты относишься к каминг-ауту Касаткиной?

– Да мне все равно. Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте (смеется).

Мне на самом деле больше не понравился призыв Касаткиной в адрес юниоров относительно смены гражданства. Зачем к чему-то призывать?

Если человек вдруг захочет сменить гражданство, то это его личное дело, он сам принимает решение. Мне совсем не понятен призыв под большую аудиторию.

Я еще как-то могу понять, что она любит девушку, а не мужчину. Мне абсолютно все равно. Хоть кого. Но призыв менять гражданство звучит как-то неприятно. Она сама может поменять гражданство, но никак не призывать остальных.

Любой человек, который родился в той или иной стране, любит свою родину. Может быть, мнения тех людей, которые принимают решения, я разделяю не всегда, но при чем здесь страна?

Я хочу понять Касаткину, но не понимаю. Хотя я человек понятливый. Мы же три Олимпиады ездили под нейтральным олимпийским флагом, но никаких разговоров не было о смене гражданства.

  • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
  • Дарья – первая ракетка России.

Еще по теме:
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром» 7
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке» 12
В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова» 39
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоСемак провел экскурсию по стадиону «Зенита» мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
6
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Все новости
Все новости
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+