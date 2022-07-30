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    «Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте». Баженов – о каминг-ауте Касаткиной

    Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на признание теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

    – Как ты относишься к каминг-ауту Касаткиной?

    – Да мне все равно. Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте (смеется).

    Мне на самом деле больше не понравился призыв Касаткиной в адрес юниоров относительно смены гражданства. Зачем к чему-то призывать?

    Если человек вдруг захочет сменить гражданство, то это его личное дело, он сам принимает решение. Мне совсем не понятен призыв под большую аудиторию.

    Я еще как-то могу понять, что она любит девушку, а не мужчину. Мне абсолютно все равно. Хоть кого. Но призыв менять гражданство звучит как-то неприятно. Она сама может поменять гражданство, но никак не призывать остальных.

    Любой человек, который родился в той или иной стране, любит свою родину. Может быть, мнения тех людей, которые принимают решения, я разделяю не всегда, но при чем здесь страна?

    Я хочу понять Касаткину, но не понимаю. Хотя я человек понятливый. Мы же три Олимпиады ездили под нейтральным олимпийским флагом, но никаких разговоров не было о смене гражданства.

    • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
    • Дарья – первая ракетка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11247

      Алексей З 14 минут назад

      Зачем задавать провакационные вопросы.
      Никита , не ведись на этих блд.

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