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  • Касаткина сделала каминг-аут: «Самое главное – жить в комфорте с собой»

Касаткина сделала каминг-аут: «Самое главное – жить в комфорте с собой»

18 июля 2022, 18:57
34

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей ориентации, отвечая на вопрос о каминг-ауте футболистки «Эспаньола» Надежды Карповой в интервью Вите Кравченко.

– Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать. Это по-любому им придало сил, эмоций, 100%. Она не только сделала хорошо себе, признавшись, открылась и спустила этот груз с плеч, но и также помогла очень многим.

– Как считаешь, важно об этом говорить?

– Да. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами и когда им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

– А тебе сейчас стремно говорить об этом на камеру? Ты как себя чувствуешь?

– Нет. Ну я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру. Мне, на самом деле, прикольно.

– Это какой-то адреналин такой?

– Ну да.

– Сейчас будет явно к тебе нездоровый интерес. Давай обозначим: у тебя вообще сейчас есть девушка?

– Да.

– То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?

– Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза «хочешь быть геем», хочешь-не хочешь, знаешь, стал-не стал. ***, ну что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России.

– Как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку?

– Никогда. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть.

  • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
  • Дарья – первая ракетка России.
  • Она победительница пяти турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Источник: Sports.ru
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Комментарии (34)
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Лфшт
1658160069
Пошли нахер с этой страны. У нас в Конституции прописано что геям, лесбиянкам и прочей херне не адекватной в этой стране не место. Валите в еврожопу
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vladik12
1658160347
Даша крутая.
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Кирилл Михайлов
1658160981
Молодец, что не побоялась сказать. Сильный поступок
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Rabinovi_ch
1658161326
Вам вот не насрать, что она под одеялом делает?
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Иван Петров 1986
1658162241
Бомбардир потихонечку превращается в каминг-аут. Придурки, вы про что пишите?
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Ивантеевец
1658162333
"Бомбардир" вы сайт про футбол или филиал желтухи типа "Спид-инфо" из 90-х??? Больше на футбольном сайте обсудить нечего кроме того как одна мокрощелка с другой такой же спаривается? Давайте еще напишите кто-там с кем спит в водном поло и хоккее на траве из сборной Гондураса.
Ответить
R_a_i_n
1658163545
Если так будет продолжаться, отпишется часть аудитории от сайта. Я буду в их числе. Тем-более альтернативы есть.
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matvei_72
1658164701
Кто то называет себя лесбиянкой, кто то геем , кто то наполеоном , а все это психическое отклонение. И тут надо не каминг-ауты делать , а долгое психиатрическое лечение.
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slavа0508
1658165278
Какое это отношение имеет к футболу???
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Dr.Metal
1658167262
Таких нужно казнить публично. Должны проповедовать идеалы семьи, а не пед*ков всяких.
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