Касаткина сделала каминг-аут: «Самое главное – жить в комфорте с собой»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей ориентации, отвечая на вопрос о каминг-ауте футболистки «Эспаньола» Надежды Карповой в интервью Вите Кравченко.

– Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать. Это по-любому им придало сил, эмоций, 100%. Она не только сделала хорошо себе, признавшись, открылась и спустила этот груз с плеч, но и также помогла очень многим.

– Как считаешь, важно об этом говорить?

– Да. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами и когда им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

– А тебе сейчас стремно говорить об этом на камеру? Ты как себя чувствуешь?

– Нет. Ну я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру. Мне, на самом деле, прикольно.

– Это какой-то адреналин такой?

– Ну да.

– Сейчас будет явно к тебе нездоровый интерес. Давай обозначим: у тебя вообще сейчас есть девушка?

– Да.

– То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?

– Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза «хочешь быть геем», хочешь-не хочешь, знаешь, стал-не стал. ***, ну что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России.

– Как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку?

– Никогда. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть.