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Касаткина сделала каминг-аут: «Самое главное – жить в комфорте с собой»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей ориентации, отвечая на вопрос о каминг-ауте футболистки «Эспаньола» Надежды Карповой в интервью Вите Кравченко.

– Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать. Это по-любому им придало сил, эмоций, 100%. Она не только сделала хорошо себе, признавшись, открылась и спустила этот груз с плеч, но и также помогла очень многим.

– Как считаешь, важно об этом говорить?

– Да. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами и когда им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

– А тебе сейчас стремно говорить об этом на камеру? Ты как себя чувствуешь?

– Нет. Ну я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру. Мне, на самом деле, прикольно.

– Это какой-то адреналин такой?

– Ну да.

– Сейчас будет явно к тебе нездоровый интерес. Давай обозначим: у тебя вообще сейчас есть девушка?

– Да.

– То, что эта тема в России запретная, ты считаешь, это нормально или нет?

– Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза «хочешь быть геем», хочешь-не хочешь, знаешь, стал-не стал. ***, ну что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России.

– Как ты думаешь, когда в России можно будет ходить за ручку?

– Никогда. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть.

  • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
  • Дарья – первая ракетка России.
  • Она победительница пяти турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

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Источник: Sports.ru

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Сегодня, 18:57
Комментарии8
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    Рейтинг: +2025

    LOKOfanatik19 1 минуту назад

    Видимо из-за спорта очень повышается тестостерон и мужик не будет рядом, ибо будет бабой с членом(тряпкой), отсюда и девушка рядом видать.

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    Рейтинг: +796

    Rabinovi_ch 3 минуты назад

    Вам вот не насрать, что она под одеялом делает?

    0
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    Рейтинг: +4830

    Красногорск_Фан 6 минут назад

    Ей большой теннис заменяет большой пенис )) До этого я о ней знал только что она играет в теннис и рекламирует прокладки. И когда у нее эти дни сразу идет играть.

    0
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    Рейтинг: +285

    Кирилл Михайлов 8 минут назад

    Молодец, что не побоялась сказать. Сильный поступок

    1
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    Рейтинг: +7773

    vladik12 19 минут назад

    Даша крутая.

    1
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    Рейтинг: +16425

    Cleaner 20 минут назад

    Девочка без мозгов в свои 25.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +954

    Лфшт 24 минуты назад

    Пошли нахер с этой страны. У нас в Конституции прописано что геям, лесбиянкам и прочей херне не адекватной в этой стране не место. Валите в еврожопу

    3
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    Рейтинг: +110

    Miru mir > Лфшт 6 минут назад

    У нас в Конституции прописано---

    Мужичок, ты чо то попутал. Нет такого в Конституции...Эти дауны неучи типа Лфшт жертвы ЕГЭ , или как ?

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