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⚡ «В Испании меня не будут клеймить, что я лесбиянка». Карпова сделала каминг-аут

Нападающая «Эспаньола» и женской сборной России Надежда Карпова призналась в своей гомосексуальности.

«Я перестала бояться определенных вещей, например, высказываться. Я также поняла, что [в Испании] никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой, и что здесь меня не будут клеймить за то, что я лесбиянка.

Тренер может спросить: «Придет ли твоя девушка на игру?» Я подумала: «Вау». В России люди спрашивают только о том, есть ли у тебя парень, здесь же они говорят «партнер», – сказала Карпова в интервью BBC (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

  • Карпова родилась в Ярославле и до 22 лет играла в России.
  • Она выступала за «Чертаново», а потом играла в «Валенсии» и «Севилье».
  • Карпова – единственная девушка в списке «Их выбрал Месси».

Фото: страница Карповой в вк

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Источник: BBC

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Комментарии15
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    Рейтинг: +7575

    vladik12 16 минут назад

    Дзюбиньо - следующий?

    1
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    Рейтинг: +1767

    Maxi_7 24 минуты назад

    Не знаю, я слушал лекции профессора Савельева - эксперта и исследователя в области работы мозга человека, касательно гомосексуальности он сказал, что на самом деле нет никакого врождённого отличия гомосексуалистов от гетеросексуальных людей, что гомосексуальность обусловлена скорее неудачами в отношениях с противоположным полом и социальными факторами, проще говоря - распущенностью и вседозволенностью.
    Честно говоря, я склонен с ним согласиться, и считаю, что лгбт пропаганда может быть очень опасной, ведь она влияет непосредственно на отрицательную рождаемость в конкретном социуме. Так что вполне нормально, что в здоровых социумах и странах, таких, как Россия это никогда не будет приветствоваться... более того, в некоторых странах ближнего

    3
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    Рейтинг: +1767

    Maxi_7 > Maxi_7 23 минуты назад

    ...востока за такие высказывания и пропаганду вообще можно лишиться свободы, либо даже жизни... убивать, конечно, за распущенность и проблемы в жизни нельзя никого, как я считаю - ни гомосексуалистов, ни девушек лёгкого поведения, но то, что в социуме таких людей не будут уважать, я думаю, это достаточный сигнал, чтобы люди понимали, что они делают что-то не так и им нужно либо не афишировать это, либо стараться работать над собой и меняться.

    4
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    Рейтинг: +234

    Феникс 28 > Maxi_7 16 минут назад

    в социуме таких людей========Ну ты не одобряешь, acor94 одобряет.По разному бывает.)))

    0
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    ...
    Рейтинг: +1767

    Maxi_7 > Феникс 28 2 минуты назад

    Не важно что думают отдельно взятые люди, важно, что думает большинство. На данный момент Россия не терпима к противоестественным вещам, таким как - гомосексуализм, трансгендеры, зоофилия, некрофилия прочее... это можно увидеть на любом анонимном форуме, где люди честно высказывают своё мнение. Хотя, конечно, разного рода либералы сейчас активно стараются изменять эту пропорцию в сторону терпимости... и нужно признать, определённых успехов они всё-таки добиваются...
    Поживём, поглядим, как оно всё будет дальше...

    0
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    Рейтинг: +363

    loko1982 > Maxi_7 7 секунд назад

    "слушал лекции профессора Савельева"

    Сочувствую тебе(

    0
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    Рейтинг: +13697

    Skull_Boy 38 минут назад

    Видео есть

    0
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    Рейтинг: +234

    Феникс 28 > Skull_Boy 33 минуты назад

    сказала Карпова в интервью BBC (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

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    Рейтинг: +234

    Феникс 28 > Skull_Boy 28 минут назад

    "I stopped being afraid of certain things, for instance to speak out," she says. "I also understood that no one would blame me for living with a girl and that there is no stigma here for being a lesbian.

    0
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    Рейтинг: +698

    99-й 43 минуты назад

    хм ... Валера?

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    Рейтинг: +15708

    ilichkadr 1 час назад

    Я не халявщик, я партнёр..........

    3
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    Рейтинг: +620

    Fju-2 > ilichkadr 41 минуту назад

    Ты забыл чему нас отец с матерью учили?

    0
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    Рейтинг: +15708

    ilichkadr > Fju-2 1 минуту назад

    Я-то не забыл, но кто учил Надежду Карпову? Судя по фото девушка явно не в адеквате. Злобливое и настороженное выражение лица, взгляд исподлобья свидетельствует об определенных недостатках, которые человек скрывает. Лесбиянство одно из них.

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    Рейтинг: +2716

    acor94 1 час назад

    Ну если лесбухи симпатичные то нормально, одобряем!

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    Рейтинг: +10193

    alp > acor94 10 минут назад

    это при условии, что тема будет раскрыта а не языком молоть порожняк

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