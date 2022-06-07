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  • ⚡ «В Испании меня не будут клеймить, что я лесбиянка». Карпова сделала каминг-аут

⚡ «В Испании меня не будут клеймить, что я лесбиянка». Карпова сделала каминг-аут

7 июня 2022, 12:35
38

Нападающая «Эспаньола» и женской сборной России Надежда Карпова призналась в своей гомосексуальности.

«Я перестала бояться определенных вещей, например, высказываться. Я также поняла, что [в Испании] никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой, и что здесь меня не будут клеймить за то, что я лесбиянка.

Тренер может спросить: «Придет ли твоя девушка на игру?» Я подумала: «Вау». В России люди спрашивают только о том, есть ли у тебя парень, здесь же они говорят «партнер», – сказала Карпова в интервью BBC (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

  • Карпова родилась в Ярославле и до 22 лет играла в России.
  • Она выступала за «Чертаново», а потом играла в «Валенсии» и «Севилье».
  • Карпова – единственная девушка в списке «Их выбрал Месси».

Фото: страница Карповой в вк

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Источник: BBC
Испания. Примера Эспаньол
Комментарии (38)
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acor94
1654594679
Ну если лесбухи симпатичные то нормально, одобряем!
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ilichkadr
1654594784
Я не халявщик, я партнёр..........
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99-й
1654595794
хм ... Валера?
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Maxi_7
1654596978
Не знаю, я слушал лекции профессора Савельева - эксперта и исследователя в области работы мозга человека, касательно гомосексуальности он сказал, что на самом деле нет никакого врождённого отличия гомосексуалистов от гетеросексуальных людей, что гомосексуальность обусловлена скорее неудачами в отношениях с противоположным полом и социальными факторами, проще говоря - распущенностью и вседозволенностью. Честно говоря, я склонен с ним согласиться, и считаю, что лгбт пропаганда может быть очень опасной, ведь она влияет непосредственно на отрицательную рождаемость в конкретном социуме. Так что вполне нормально, что в здоровых социумах и странах, таких, как Россия это никогда не будет приветствоваться... более того, в некоторых странах ближнего
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vladik12
1654597411
Дзюбиньо - следующий?
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jek718875
1654599276
На фото не Карпова, а Карпов
Ответить
Lipatoff
1654599723
Есть только одни законы, которым мы просто обязаны придерживаться и это законы природы... всё, что противоестественно придумано с какой то целью определёнными людьми и ведёт это определённо к деградации, а в данном случае и к постепенному исчезновению, как вида, либо, как отдельных социальных групп... поэтому это всего лишь людское извращенство, связанное на сексуальном влечении
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neveldomha
1654600280
Езжай в тундру. Там хоть с медведем живи, слова никто не скажет
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mihail200606
1654601130
Страшненькая..
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Aldo.CSKA
1654601869
Не верю! Предъявите видеоматериалы! )))
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