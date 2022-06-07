⚡ «В Испании меня не будут клеймить, что я лесбиянка». Карпова сделала каминг-аут

Нападающая «Эспаньола» и женской сборной России Надежда Карпова призналась в своей гомосексуальности.

«Я перестала бояться определенных вещей, например, высказываться. Я также поняла, что [в Испании] никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой, и что здесь меня не будут клеймить за то, что я лесбиянка.

Тренер может спросить: «Придет ли твоя девушка на игру?» Я подумала: «Вау». В России люди спрашивают только о том, есть ли у тебя парень, здесь же они говорят «партнер», – сказала Карпова в интервью BBC (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры).

Карпова родилась в Ярославле и до 22 лет играла в России.

Она выступала за «Чертаново», а потом играла в «Валенсии» и «Севилье».

Карпова – единственная девушка в списке «Их выбрал Месси».

Фото: страница Карповой в вк