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    Селюк: «Пирло собрал у себя сборную РПЛ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную политику турецкого «Карагюмрюка».

    «Не знаю всех деталей, но Магомед Оздоев действительно сейчас находится в Турции. Интересно, что экс-игроки «Зенита» (Оздоев) и «Химок» (Анван Лоуренс) оказались под руководством Андреа Пирло. При чем он заинтересован в них.

    Думаю, они хорошо проявят себя там. К тому же не забывайте, что там в команде играет Ахмед Муса. В общем, Пирло собрал у себя сборную РПЛ», – сказал Селюк.

    • Анван – клиент Селюка.
    • Пирло пришел в «Карагюмрюк» этим летом.
    • Суперлига стартует на следующей неделе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +428

      alexfilatov 50 минут назад

      Ещё и Джанер Эркин у них, некогда выступавший за ЦСКА

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      Рейтинг: +12017

      ВетеR 52 минуты назад

      Говно он собрал,которое скоро пойдет на выход

      0
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