Селюк: «Пирло собрал у себя сборную РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную политику турецкого «Карагюмрюка».

«Не знаю всех деталей, но Магомед Оздоев действительно сейчас находится в Турции. Интересно, что экс-игроки «Зенита» (Оздоев) и «Химок» (Анван Лоуренс) оказались под руководством Андреа Пирло. При чем он заинтересован в них.

Думаю, они хорошо проявят себя там. К тому же не забывайте, что там в команде играет Ахмед Муса. В общем, Пирло собрал у себя сборную РПЛ», – сказал Селюк.

Анван – клиент Селюка.

Пирло пришел в «Карагюмрюк» этим летом.

Суперлига стартует на следующей неделе.

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