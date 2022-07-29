«Он воспитал целое поколение футболистов РПЛ». Игрок «Химок» – о Ларине, которому грозит тюрьма

Полузащитник «Химок» Илья Камышев выразил слова поддержки бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Я ходил на последнее заседание по делу Николая Ларина как свидетель и поддерживаю все слова, сказанные ребятами. Думаю, никто не сомневается, что Ларин сыграл определяющую роль в воспитании целого поколения футболистов, которые сейчас играют во многих клубах РПЛ. Причем в воспитании не только как игроков, но и как личностей», – сказал Камышев.