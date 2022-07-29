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    «Он воспитал целое поколение футболистов РПЛ». Игрок «Химок» – о Ларине, которому грозит тюрьма

    Полузащитник «Химок» Илья Камышев выразил слова поддержки бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    «Я ходил на последнее заседание по делу Николая Ларина как свидетель и поддерживаю все слова, сказанные ребятами. Думаю, никто не сомневается, что Ларин сыграл определяющую роль в воспитании целого поколения футболистов, которые сейчас играют во многих клубах РПЛ. Причем в воспитании не только как игроков, но и как личностей», – сказал Камышев.

    • 25-летний Камышев – воспитанник «Чертаново».
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Сейчас Ларин в футболе не работает.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +479

      КаДеС 19 минут назад

      Что за аргумент? Какая разница что ты сделал хорошего, если ты потом сделал плохое?
      С каких пор преступления оправдываются прежними делами?

      0
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      Рейтинг: +9359

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Он , может и классный тренер- но мошенник , по мнению суда !

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      Рейтинг: +11231

      Алексей З 57 минут назад


      Кому -то Ларин дорогу перешёл или его "дело" хотят прибрать.

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