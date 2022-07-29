«Он воспитал целое поколение футболистов РПЛ». Игрок «Химок» – о Ларине, которому грозит тюрьма

Полузащитник «Химок» Илья Камышев выразил слова поддержки бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
«Я ходил на последнее заседание по делу Николая Ларина как свидетель и поддерживаю все слова, сказанные ребятами. Думаю, никто не сомневается, что Ларин сыграл определяющую роль в воспитании целого поколения футболистов, которые сейчас играют во многих клубах РПЛ. Причем в воспитании не только как игроков, но и как личностей», – сказал Камышев.
- 25-летний Камышев – воспитанник «Чертаново».
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
- Сейчас Ларин в футболе не работает.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»