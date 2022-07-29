Ещенко прокомментировал свой переход в «Знамя»

Новичок «Знамени» из Ногинска Андрей Ещенко поделился эмоциями в связи с возобновлением карьеры.

«Нужно же поддерживать форму! Вопросов финансов? Нет, это не главное. Тем более в этой команде играет мой друг – Ренат Янбаев. Он меня и пригласил.

Срок контракта? Секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» – сказал Ещенко.

38-летний футболист объявил о завершении карьеры в январе этого года.

В июне Ещенко назначили заместителем технического директора академии «Спартака».

«Знамя» выступает в группе 3 Второй лиги.

Все трансферы РПЛ лета-2022: защитник Фернандес перешел в «Динaмо», «Локoмотив» подписал Игнатьева