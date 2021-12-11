Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Ещенко прокомментировал свой переход в «Знамя»

    Новичок «Знамени» из Ногинска Андрей Ещенко поделился эмоциями в связи с возобновлением карьеры.

    «Нужно же поддерживать форму! Вопросов финансов? Нет, это не главное. Тем более в этой команде играет мой друг – Ренат Янбаев. Он меня и пригласил.

    Срок контракта? Секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» – сказал Ещенко.

    • 38-летний футболист объявил о завершении карьеры в январе этого года.
    • В июне Ещенко назначили заместителем технического директора академии «Спартака».
    • «Знамя» выступает в группе 3 Второй лиги.

    Все трансферы РПЛ лета-2022: защитник Фернандес перешел в «Динaмо», «Локoмотив» подписал Игнатьева

    Новости по теме
    38-летний Ещенко возобновил карьеру и подписал контракт с клубом из Второй лиги 4
    Клуб Джикии и Соболева объявил о переходе Ещенко 1
    Ещенко: «За два дня до игры не занимаюсь сексом» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11