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Ещенко прокомментировал свой переход в «Знамя»

29 июля 2022, 15:39

Новичок «Знамени» из Ногинска Андрей Ещенко поделился эмоциями в связи с возобновлением карьеры.

«Нужно же поддерживать форму! Вопросов финансов? Нет, это не главное. Тем более в этой команде играет мой друг – Ренат Янбаев. Он меня и пригласил.

Срок контракта? Секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» – сказал Ещенко.

  • 38-летний футболист объявил о завершении карьеры в январе этого года.
  • В июне Ещенко назначили заместителем технического директора академии «Спартака».
  • «Знамя» выступает в группе 3 Второй лиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Вторая лига. Группа 3 Красное Знамя Ещенко Андрей
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