Ещенко прокомментировал свой переход в «Знамя»

Новичок «Знамени» из Ногинска Андрей Ещенко поделился эмоциями в связи с возобновлением карьеры.
«Нужно же поддерживать форму! Вопросов финансов? Нет, это не главное. Тем более в этой команде играет мой друг – Ренат Янбаев. Он меня и пригласил.
Срок контракта? Секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!» – сказал Ещенко.
- 38-летний футболист объявил о завершении карьеры в январе этого года.
- В июне Ещенко назначили заместителем технического директора академии «Спартака».
- «Знамя» выступает в группе 3 Второй лиги.
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Источник: «Спорт-Экспресс»