38-летний Ещенко возобновил карьеру и подписал контракт с клубом из Второй лиги

удачи Андрюха!
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко стал игроком «Знамени» из Ногинска.
После полугодичной паузы 38-летний футболист решил возобновить карьеру.
Условия контракта между сторонами пока неизвестны.
- В июне Ещенко назначили заместителем технического директора академии «Спартака».
- «Знамя» выступает в группе 3 Второй лиги.
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