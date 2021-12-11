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    38-летний Ещенко возобновил карьеру и подписал контракт с клубом из Второй лиги

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко стал игроком «Знамени» из Ногинска.

    После полугодичной паузы 38-летний футболист решил возобновить карьеру.

    Условия контракта между сторонами пока неизвестны.

    • В июне Ещенко назначили заместителем технического директора академии «Спартака».
    • «Знамя» выступает в группе 3 Второй лиги.

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    Источник: страница «Знамени» в соцсети «ВКонтакте»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: -288

      vsespartak01 1 час назад

      удачи Андрюха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4546

      Беспонтий 2 часа назад

      когда хотел отбросить коньки
      но решил снять стринги с гвоздика
      неубиваемый супердед
      закалка киевского динамо и анжи

      2
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      ...
      Рейтинг: +81

      dragoff > Беспонтий 1 час назад

      "закалка киевского динамо и анжи" - помноженная на испытание федуновским Спартаком... Да на нем пахать можно!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4546

      Беспонтий > dragoff 1 час назад

      с понятием ирония проблемы
      а иногда сарказм не повредит
      двусмысленность
      иносказательность до кучи
      короче всё
      вонючий случай

      1
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