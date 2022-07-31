Где смотреть «Пари НН» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 31 июля

«Пари НН» и ЦСКА сыграют в матче 3-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 31 июля.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 15:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Пари НН – ЦСКА
- Победа «Пари НН» – 4.40
- Ничья – 3.70
- Победа ЦСКА – 1.80
Источник: Бомбардир.ру