Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Фенербахче» осудил фанатов за кричалки про Путина на матче с киевским «Динамо»

    В «Фенербахче» остались недовольны поведением своих болельщиков во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов.

    Турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина после гола украинской команды.

    «Клуб не принимает такую реакцию. Осуждаем тот факт, что нас пытаются связать с политикой, и снова напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга», – говорится в заявлении «Фенербахче».

    Новости по теме
    В «Фенербахче» отреагировали на новость о возобновлении интереса к Дзюбе 1
    УЕФА начал расследование из-за кричалок фанатов «Фенербахче» про Путина на матче с киевским «Динамо»
    «Фенербахче» может возобновить переговоры с Дзюбой из-за вылета из Лиги чемпионов
    Источник: сайт «Фенербахче»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2022 22:53
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11