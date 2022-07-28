«Фенербахче» осудил фанатов за кричалки про Путина на матче с киевским «Динамо»

В «Фенербахче» остались недовольны поведением своих болельщиков во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов.
Турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина после гола украинской команды.
«Клуб не принимает такую реакцию. Осуждаем тот факт, что нас пытаются связать с политикой, и снова напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга», – говорится в заявлении «Фенербахче».
- УЕФА начал расследование из-за кричалок фанатов.
- «Динамо» К выбило «Фенербахче».
- Динамовский тренер Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча.
Источник: сайт «Фенербахче»