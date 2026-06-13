Мбаппе – о футболисте сборной Франции: «Он может закончить карьеру в 64 года»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высоко отозвался о полузащитнике Н'Голо Канте.

«Невероятно, что он все еще в сборной! Канте обладает редкой застенчивостью, но на поле он бегает за четвертых.

Да, он много бегает. Но бегает хорошо. Знаю игроков, которые бегают и ничего не успевают. А Канте бегает и чувствует игру. У него такой футбольный IQ, что он может предугадывать каждое действие. Это невероятно.

Время идет, а я не вижу никаких признаков старения в его игре. Он может закончить карьеру в 64 года (смеется). Для него это будет не страшно. Он может еще немного поработать», – сказал Мбаппе.