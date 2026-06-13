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  • Мбаппе – о футболисте сборной Франции: «Он может закончить карьеру в 64 года»

Мбаппе – о футболисте сборной Франции: «Он может закончить карьеру в 64 года»

Вчера, 11:43
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высоко отозвался о полузащитнике Н'Голо Канте.

«Невероятно, что он все еще в сборной! Канте обладает редкой застенчивостью, но на поле он бегает за четвертых.

Да, он много бегает. Но бегает хорошо. Знаю игроков, которые бегают и ничего не успевают. А Канте бегает и чувствует игру. У него такой футбольный IQ, что он может предугадывать каждое действие. Это невероятно.

Время идет, а я не вижу никаких признаков старения в его игре. Он может закончить карьеру в 64 года (смеется). Для него это будет не страшно. Он может еще немного поработать», – сказал Мбаппе.

  • Французы стартуют на ЧМ-2026 во вторник.
  • 16 июня они сыграют с Сенегалом.
  • Другие соперники по группе – Норвегия и Ирак.
  • Сборная Франции с Мбаппе и Канте выходила в финал двух последних чемпионатов мира.

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Источник: L’Equipe
Чемпионат мира Фенербахче Реал Франция Канте Н'Голо Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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rapinskynet
1781341617
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «платиновый прогноз купить». До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
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АК 68
1781345119
Да, уроженец Мали очень выносливый от природы, африканская генетика, как способ выживания даёт о себе знать.
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