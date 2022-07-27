РФС: «Обсуждаем вопрос создания команды для Медиалиги»

Функционеры РФС действительно рассматривают вопрос создания своей медийной команды.

«Мы в РФС обсуждали вопрос создания команды для Медиалиги. Это отдельная история. Это вопрос популяризации футбола среди новой аудитории», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

«За команду будут бегать (если ее создадут) и амбассадоры организации: Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и т.д. Знаем, что звали некоторых спортивных журналистов», – написал журналист Севастиан Терлецкий.

Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.

Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РПЛ, тоже планирует играть за команду РФС.

Митрофанов ранее работал в «Зените».

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах