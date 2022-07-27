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    РФС: «Обсуждаем вопрос создания команды для Медиалиги»

    Функционеры РФС действительно рассматривают вопрос создания своей медийной команды.

    «Мы в РФС обсуждали вопрос создания команды для Медиалиги. Это отдельная история. Это вопрос популяризации футбола среди новой аудитории», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

    «За команду будут бегать (если ее создадут) и амбассадоры организации: Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и т.д. Знаем, что звали некоторых спортивных журналистов», – написал журналист Севастиан Терлецкий.

    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РПЛ, тоже планирует играть за команду РФС.
    • Митрофанов ранее работал в «Зените».

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11694

      BRO_football 13 минут назад

      Свою команду можете заявить в Медиалигу, только, пожалуйста, не лезьте в руководство Медиалигой! Вы же всё испортите!

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      Рейтинг: +89

      НикКин 2 часа назад

      Ну да у нас же футболе проблем нет можно и ерундой не нужной заняться Шарашкина контора жуликов этот ваш РФС

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