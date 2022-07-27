РФС: «Обсуждаем вопрос создания команды для Медиалиги»

Свою команду можете заявить в Медиалигу, только, пожалуйста, не лезьте в руководство Медиалигой! Вы же всё испортите!
Функционеры РФС действительно рассматривают вопрос создания своей медийной команды.
«Мы в РФС обсуждали вопрос создания команды для Медиалиги. Это отдельная история. Это вопрос популяризации футбола среди новой аудитории», – сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
«За команду будут бегать (если ее создадут) и амбассадоры организации: Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и т.д. Знаем, что звали некоторых спортивных журналистов», – написал журналист Севастиан Терлецкий.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РПЛ, тоже планирует играть за команду РФС.
- Митрофанов ранее работал в «Зените».
Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах
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