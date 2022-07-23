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    РФС может заявить в Медиалигу свою команду с капитаном Алаевым

    У Российского футбольного союза есть желание поучаствовать во втором сезоне Медиалиги.

    По информации «СЭ», РФС хочет создать свою команду и заявить ее на турнир.

    Капитаном команды может стать Александр Алаев.

    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • Алаев – исполняющий обязанности президента РПЛ.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      НикКин 4 минуты назад

      А у РФС нет желания в лиги порядок навести и работать начать хотя бы для начала а не ерундой заниматься

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