РФС может заявить в Медиалигу свою команду с капитаном Алаевым

У Российского футбольного союза есть желание поучаствовать во втором сезоне Медиалиги.

По информации «СЭ», РФС хочет создать свою команду и заявить ее на турнир.

Капитаном команды может стать Александр Алаев.

Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.

Алаев – исполняющий обязанности президента РПЛ.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах