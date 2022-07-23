РФС может заявить в Медиалигу свою команду с капитаном Алаевым

А у РФС нет желания в лиги порядок навести и работать начать хотя бы для начала а не ерундой заниматься
У Российского футбольного союза есть желание поучаствовать во втором сезоне Медиалиги.
По информации «СЭ», РФС хочет создать свою команду и заявить ее на турнир.
Капитаном команды может стать Александр Алаев.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- Алаев – исполняющий обязанности президента РПЛ.
Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах