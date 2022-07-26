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    Рианчо – о Глушакове: «Токсичный персонаж. Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на критику полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

    Ранее 35-летний футболист высказался об испанце: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол».

    «Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии — за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле.

    Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», — сказал Рианчо

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Рианчо тренировал московский клуб с октября по ноябрь 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9351

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Глушаков украл 2 года , у Спартака , замутив воду !
      Все последующие сезоны , выплывает , чтобы не забыли , за счет имени Спартака !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1980

      Semushkin Roman Valerievi 30 минут назад

      У Рианчо походу опять солнце взошло. И напекло ему голову)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4997

      ySS 31 минуту назад

      А где нынче "именитый" специалист? Кем и где подрабатывает?

      1
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      Рейтинг: +16639

      paracetamol 32 минуты назад

      Оригинально-с-с -с -с!

      1
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