Рианчо – о Глушакове: «Токсичный персонаж. Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на критику полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Ранее 35-летний футболист высказался об испанце: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол».

«Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии — за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле.

Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», — сказал Рианчо