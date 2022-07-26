Рианчо – о Глушакове: «Токсичный персонаж. Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на критику полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
Ранее 35-летний футболист высказался об испанце: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол».
«Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии — за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле.
Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», — сказал Рианчо
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Рианчо тренировал московский клуб с октября по ноябрь 2018 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»