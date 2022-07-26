Глушаков ответил Рианчо: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал высказывание Рауля Рианчо о том, что возвращение футболиста в «Спартак» будет большой шуткой.
«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит.
Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам. А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол.
Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нем», – сказал Глушаков.
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Рианчо тренировал московский клуб с октября по ноябрь 2018 года.
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова