Глушаков ответил Рианчо: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал высказывание Рауля Рианчо о том, что возвращение футболиста в «Спартак» будет большой шуткой.

«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит.

Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам. А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол.

Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нем», – сказал Глушаков.