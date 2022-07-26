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    Глушаков ответил Рианчо: «Не помню, как его звать. Мой физрук лучше понимает футбол»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал высказывание Рауля Рианчо о том, что возвращение футболиста в «Спартак» будет большой шуткой.

    «Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит.

    Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам. А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол.

    Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нем», – сказал Глушаков.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Рианчо тренировал московский клуб с октября по ноябрь 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: -297

      vsespartak01 14 минут назад

      я уж и забыл про бомбардира то

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      Рейтинг: +11131

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , а сюда это зачем. Пусть междусобойчик так и останется.
      Ещё в детстве говорили , двое дерутся третий не лезь.

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