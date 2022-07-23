Джикия: «В Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много фанатов»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чем была полезна встреча с болельщиками по пути на матч второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Она состоялась в Ставрополе.

— Что скажете о встрече в Ставрополе? Как команда отреагировала?

— Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались. Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков.

— Как Абаскаль к этому отнесся?

— Он и был инициатором того, чтобы мы там остались и уделили внимание всем, кто пришел. Если не ошибаюсь, с 1990 года «Спартак» не был в Ставрополе. 32 года. Мы обязаны были там задержаться.