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    Джикия: «В Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много фанатов»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чем была полезна встреча с болельщиками по пути на матч второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Она состоялась в Ставрополе.

    — Что скажете о встрече в Ставрополе? Как команда отреагировала?

    — Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались. Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков.

    — Как Абаскаль к этому отнесся?

    — Он и был инициатором того, чтобы мы там остались и уделили внимание всем, кто пришел. Если не ошибаюсь, с 1990 года «Спартак» не был в Ставрополе. 32 года. Мы обязаны были там задержаться.

    • Абаскаль в Краснодаре впервые победил со «Спартаком» в РПЛ.
    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.07.2022 23:47
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