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    Абаскаль посвятил победу над «Краснодаром» Каттани

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) рассказал, кому посвящает победу.

    «Прежде всего я хотел бы поблагодарить и посвятить первое очко Луке Каттани, который пригласил меня в клуб и благодаря которому я здесь.

    Второе очко хотел бы посвятить нашим болельщикам, которые невероятно нас поддерживали – мы будто играли на домашнем стадионе.

    Третье очко я хотел бы посвятить своей супруге, которая пожертвовала многим и находится со мной в России», – сказал испанец.

    • Именно Каттани пригласил Абаскаля в «Спартак».
    • Каттани ушел из «Спартака» несколько дней назад.
    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    23.07.2022 22:57
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