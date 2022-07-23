Абаскаль посвятил победу над «Краснодаром» Каттани

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) рассказал, кому посвящает победу.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить и посвятить первое очко Луке Каттани, который пригласил меня в клуб и благодаря которому я здесь.
Второе очко хотел бы посвятить нашим болельщикам, которые невероятно нас поддерживали – мы будто играли на домашнем стадионе.
Третье очко я хотел бы посвятить своей супруге, которая пожертвовала многим и находится со мной в России», – сказал испанец.
- Именно Каттани пригласил Абаскаля в «Спартак».
- Каттани ушел из «Спартака» несколько дней назад.
- «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
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