Абаскаль посвятил победу над «Краснодаром» Каттани

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) рассказал, кому посвящает победу.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить и посвятить первое очко Луке Каттани, который пригласил меня в клуб и благодаря которому я здесь.

Второе очко хотел бы посвятить нашим болельщикам, которые невероятно нас поддерживали – мы будто играли на домашнем стадионе.

Третье очко я хотел бы посвятить своей супруге, которая пожертвовала многим и находится со мной в России», – сказал испанец.

Именно Каттани пригласил Абаскаля в «Спартак».

Каттани ушел из «Спартака» несколько дней назад.

«Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд