Стал известен предварительный диагноз Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности повреждения хавбека Далера Кузяева, а также назвал причину отсутствия защитника Дмитрия Чистякова.
– Вы сказали, что у Кузяева серьезная травма. Не могли бы вы пояснить, что конкретно, подозрение на какую травму? И по Чистякову: что у него и надолго ли он выпал?
– У Чистякова горло, надеюсь, что он на этой неделе через два-три дня присоединится к работе с командой.
Что касается Далера, ситуация серьезнее. Завтра [в субботу] будет обследование. Пока предположение медицинского штаба, что это повреждение боковой связки коленного сустава.
Насколько оно серьезное, после обследования более детально можно будет объяснить.
- 29-летний Кузяев стоит 9 миллионов евро.
- Он в «Зените» с 2017 года.
- С командой он 4 раза брал РПЛ.
Источник: сайт «Зенита»