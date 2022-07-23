Стал известен предварительный диагноз Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности повреждения хавбека Далера Кузяева, а также назвал причину отсутствия защитника Дмитрия Чистякова.

– Вы сказали, что у Кузяева серьезная травма. Не могли бы вы пояснить, что конкретно, подозрение на какую травму? И по Чистякову: что у него и надолго ли он выпал?

– У Чистякова горло, надеюсь, что он на этой неделе через два-три дня присоединится к работе с командой.

Что касается Далера, ситуация серьезнее. Завтра [в субботу] будет обследование. Пока предположение медицинского штаба, что это повреждение боковой связки коленного сустава.

Насколько оно серьезное, после обследования более детально можно будет объяснить.