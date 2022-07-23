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  • Мостовой объяснил, почему согласился возглавить команду Медиалиги

Мостовой объяснил, почему согласился возглавить команду Медиалиги

23 июля 2022, 01:03
7

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему решил тренировать клуб Медиалиги.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России станет тренером команды бойцов Fight Nights Global. Сам Мостовой пока не знает, какой именно клуб он возглавит.

– Что поменялось за год в вашем восприятии Медиалиги?

– Тогда меня просто «просили помочь». И на вопрос, насколько проект серьезен, отвечали: мы и сами не знаем. Сейчас есть четкая цель – выиграть, потенциальные приобретения выглядят прилично, все на контрактах. Решил дать шанс.

– Повлиял ли на смену решения уход части рекламных контрактов?

– Да.

– Медиалига – это вспышка как было с рэп-батлами или может надолго выстрелить?

– Чтобы это понять, я и ввязался в эту историю. Помню, как я с пренебрежением относился к Медиалиге, пока мне не показали, как по несколько тысяч человек ходят на матчи. И еще несколько десятков тысяч смотрят на ютубе. Тогда решил дать шанс.

  • 2DROTS – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги.
  • «Амкал» и 2DROTS сыграют в следующем розыгрыше Кубка России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Мостовой Александр
Комментарии (7)
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АртурZaСМ
1658545214
"Решил дать шанс..." может это тебе решили дать шанс? Пздц высоко мнения о себе как о тренере, хотя даже дворовых пацанов не тренировал...
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Enter2006
1658554324
По последним новостям от самого Мостового, всё с точностью наоборот. Он же сам бегал и кричал чтобы его куда нибудь запихнули уже а не игнорили. Вот и напросился.
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житель СПб
1658554837
Есть старый анекдот: В Китае собирают по 2 урожая в год. Торопятся убрать быстрее. На вопрос, почему, ответ: "Очень кушать хочется!"
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серега кашин
1658561722
просто забыл сказать что никому нахер не нужен
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zigbert
1658574178
Ну если нет серьезных предложений то это твой шанс Александр.
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