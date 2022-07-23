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    Мостовой объяснил, почему согласился возглавить команду Медиалиги

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему решил тренировать клуб Медиалиги.

    Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России станет тренером команды бойцов Fight Nights Global. Сам Мостовой пока не знает, какой именно клуб он возглавит.

    – Что поменялось за год в вашем восприятии Медиалиги?

    – Тогда меня просто «просили помочь». И на вопрос, насколько проект серьезен, отвечали: мы и сами не знаем. Сейчас есть четкая цель – выиграть, потенциальные приобретения выглядят прилично, все на контрактах. Решил дать шанс.

    – Повлиял ли на смену решения уход части рекламных контрактов?

    – Да.

    – Медиалига – это вспышка как было с рэп-батлами или может надолго выстрелить?

    – Чтобы это понять, я и ввязался в эту историю. Помню, как я с пренебрежением относился к Медиалиге, пока мне не показали, как по несколько тысяч человек ходят на матчи. И еще несколько десятков тысяч смотрят на ютубе. Тогда решил дать шанс.

    • 2DROTS – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги.
    • «Амкал» и 2DROTS сыграют в следующем розыгрыше Кубка России.

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    Источник: Sport24

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