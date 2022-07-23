Мостовой объяснил, почему согласился возглавить команду Медиалиги

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему решил тренировать клуб Медиалиги.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России станет тренером команды бойцов Fight Nights Global. Сам Мостовой пока не знает, какой именно клуб он возглавит.

– Что поменялось за год в вашем восприятии Медиалиги?

– Тогда меня просто «просили помочь». И на вопрос, насколько проект серьезен, отвечали: мы и сами не знаем. Сейчас есть четкая цель – выиграть, потенциальные приобретения выглядят прилично, все на контрактах. Решил дать шанс.

– Повлиял ли на смену решения уход части рекламных контрактов?

– Да.

– Медиалига – это вспышка как было с рэп-батлами или может надолго выстрелить?

– Чтобы это понять, я и ввязался в эту историю. Помню, как я с пренебрежением относился к Медиалиге, пока мне не показали, как по несколько тысяч человек ходят на матчи. И еще несколько десятков тысяч смотрят на ютубе. Тогда решил дать шанс.