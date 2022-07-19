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«Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России. Первые матчи – 17 августа («СЭ»)

Команды Медиалиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.

По информации «СЭ», команды начнут путь в турнире с предварительного раунда. Первые игры запланированы на 17 августа.

  • Кубок России будет реформирован.
  • 2DROTS стали чемпионами первого сезона Медиалиги.
  • «Амкал» в июне сыграл в товарищеском матче с «Динамо» (0:5).
  • Во втором сезоне Медиалиги сыграет команда Георгия Джикии и Александра Соболева.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1653

    fakeid 23 минуты назад

    сдохните

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    Рейтинг: +2027

    LOKOfanatik19 29 минут назад

    Так так стойте, по какому принципу именно они ? Почему тогда не все команды могут принять участие в Кубке, из медиалиги. Да и вообще нахер они нужны, по такому же принципу в кубок может заявится вообще любая команда, если впишется в регламент( там зп, стадик, и прочие мелочи)

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    Рейтинг: +16298

    ilichkadr 41 минуту назад

    Такое ощущение, что над нами издеваются. Напридумывали какие турниры с непонятными командами не понятно с какой целью. Вот что это за команда Джикии с Соболевым, Амкал? Что за зверь такой 2DROTS?

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    Рейтинг: +53

    Александр.Т. 49 минут назад

    Идиоты в РФС

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    Рейтинг: +22999

    DOCTOR PENALTY 55 минут назад

    Вряд ли такой футбол откроет нам новые таланты или придаст хоть какой-то драйв. Очередное развлечение для тех, кому бабло девать некуда и попиариться хочется, аж из штанов выпрыгивают. Не вызывает положительных эмоций это предприятие. ИМХО.

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    Рейтинг: +24496

    bset 1 час назад

    А потом победителю кубка скажут, что фиг ему, а не ЛЕ, потому что по ходу кубка трэш какой-то устроили

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    Рейтинг: +620

    Forvard47 > bset 16 минут назад

    итак фиг и хер вам а не ЛЕ... да ЛЧ да и ЛК.... Ближайшие 5 лет забудь про эти турниры нас там не будет спасибо вовочке за войнушку

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