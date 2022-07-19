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  • «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России. Первые матчи – 17 августа («СЭ»)

«Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России. Первые матчи – 17 августа («СЭ»)

19 июля 2022, 12:23
11

Команды Медиалиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.

По информации «СЭ», команды начнут путь в турнире с предварительного раунда. Первые игры запланированы на 17 августа.

  • Кубок России будет реформирован.
  • 2DROTS стали чемпионами первого сезона Медиалиги.
  • «Амкал» в июне сыграл в товарищеском матче с «Динамо» (0:5).
  • Во втором сезоне Медиалиги сыграет команда Георгия Джикии и Александра Соболева.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Амкал
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1658223492
Вряд ли такой футбол откроет нам новые таланты или придаст хоть какой-то драйв. Очередное развлечение для тех, кому бабло девать некуда и попиариться хочется, аж из штанов выпрыгивают. Не вызывает положительных эмоций это предприятие. ИМХО.
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Александр.Т.
1658223835
Идиоты в РФС
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ilichkadr
1658224298
Такое ощущение, что над нами издеваются. Напридумывали какие турниры с непонятными командами не понятно с какой целью. Вот что это за команда Джикии с Соболевым, Амкал? Что за зверь такой 2DROTS?
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LOKOfanatik19
1658225046
Так так стойте, по какому принципу именно они ? Почему тогда не все команды могут принять участие в Кубке, из медиалиги. Да и вообще нахер они нужны, по такому же принципу в кубок может заявится вообще любая команда, если впишется в регламент( там зп, стадик, и прочие мелочи)
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Enter2006
1658227150
Когда в 2DROTS перейдёт Дзюба? Они созданы друг для друга. Дзюба - все знают чем. 2DROTS - подходящим названием. ))
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Rabinovi_ch
1658229625
Я правильно понимаю, если игрок допустим Амкала набьет лицо судьи, то от РФС им ничего не будет?
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НикКин
1658231605
Есть лига приколов теперь еще будет Кубок приколов норм правильный вектор развития Российского футбола
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Kirill0609
1658234456
очень глупые комментарии, максимально глупые парни из Амкала и 2DROTS очень сильно популизируют футбол в РФ, их матчи смотрят больше, чем все матчи нижней таблицы РПЛ за тур, не ФНЛ, а РПЛ О чём вы здесь говорите? какие деньги? футбол становится популярнее, а вам лишь бы херню сказать)
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