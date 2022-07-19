«Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России. Первые матчи – 17 августа («СЭ»)

Команды Медиалиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.

По информации «СЭ», команды начнут путь в турнире с предварительного раунда. Первые игры запланированы на 17 августа.

Кубок России будет реформирован.

2DROTS стали чемпионами первого сезона Медиалиги.

«Амкал» в июне сыграл в товарищеском матче с «Динамо» (0:5).

Во втором сезоне Медиалиги сыграет команда Георгия Джикии и Александра Соболева.

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