Мостовой возглавит команду бойцов из Медиалиги: «В настоящий футбол меня не приглашают»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подтвердил информацию о том, что может возглавить клуб Медиалиги.
Ранее Камил Гаджиев, глава команды Fight Nights Global, составленной из представителей бойцовских единоборств, заявил, что Мостовой возглавит клуб.
— Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу.
— Почему вас привлек вариант поработать в медиафутболе?
— Сейчас это всех привлекает, все хотят стать его частью. Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном.
- 2DROTS – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги
- Ранее сообщалось, что победитель Медийной лиги и «Амкал» могут принять участие в следующем розыгрыше Кубка России.
Источник: Sport24