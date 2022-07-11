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Мостовой возглавит команду бойцов из Медиалиги: «В настоящий футбол меня не приглашают»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подтвердил информацию о том, что может возглавить клуб Медиалиги.

Ранее Камил Гаджиев, глава команды Fight Nights Global, составленной из представителей бойцовских единоборств, заявил, что Мостовой возглавит клуб.

— Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу.

— Почему вас привлек вариант поработать в медиафутболе?

— Сейчас это всех привлекает, все хотят стать его частью. Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном.

  • 2DROTS – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги
  • Ранее сообщалось, что победитель Медийной лиги и «Амкал» могут принять участие в следующем розыгрыше Кубка России.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3576

    Enter2006 1 час назад

    А на матч легенд Зенит-Спартак тебя тоже не приглашали? Парни приехали и выступили, некоторые старше тебя, а ты зассал!!! И нахрен ты тогда такой ссыкун нужен в настоящем футболе???

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