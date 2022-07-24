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    ⚽ РПЛ. Второй тур завершен! «Спартак» забил четыре «Краснодару», ЦСКА разгромил «Сочи» и другие результаты

    Завершился 2-й тур РПЛ.

    Результаты второго тура выглядят так.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Химки – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 62; 2:0 – Мирзов, 80; 3:0 – Долгов, 90.

    Динамо (Москва) – Торпедо (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Смолов, 32; 2:0 – Фомин, 36; 3:0 – Захарян, 45; 4:0 – Смолов, 69 (с пенальти).

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Миранчук, 35 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 88; 2:2 – Марадишвили, 90+4.

    Удаления: Бека Бека, 65 – нет.

    Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Максимов, 27; 1:1 – Ильин, 37; 2:1 – Алагаров, 64.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

    Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.

    Удаления: нет – Гогличидзе, 36.

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

    Удаления: Черников, 37 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии18
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      Рейтинг: +677

      Докторо123 25 минут назад

      Краснодар круто стартовал ...Без гастарбайтеров играл лучше... "Усилили" иностранцы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17151

      Garrincha58 4 часа назад

      Торпедо вообще непонятно во что играет ужас зачем такие команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1584

      Форвард 79 15 часов назад

      Прикольный тур, первые 4 встречи закончались с приимуществом одних над другими в 3 мяча.
      Посмотрим, что будет сегодня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16632

      paracetamol 23 июля, 10:36

      Даешь победу Сочи и Краснодару!

      0
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      Рейтинг: +134

      rac531 > paracetamol 23 июля, 10:57

      Не волнуйтесь)
      ДЮКОВ уже определился с п обедой "Краснодара")

      0
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      Рейтинг: +15604

      Barmaleushka > rac531 23 июля, 21:50

      Где мои бабки , ******* ?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18277

      Persona_non_Grata > paracetamol 21 час назад

      Обломись и утрись )))

      3
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      Рейтинг: +638

      Сделаны из Дерева > paracetamol 16 часов назад

      Даешь стыдно за газовых?

      2
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      Рейтинг: +15604

      Barmaleushka > Сделаны из Дерева 15 часов назад

      Позор Пищевику !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      rac531 22 июля, 13:31

      В лучшем случае "Спартак" сыграет вничью.
      РФС не допустит победы "Спартака", также, как и в Грозном.
      При этом. следует помнить, что на VARе Кукуляк, который, по мнению ЭСК, "ОШИБОЧНО" назначил пенальти в ворота ""Спартак"а и отменил три гола в ворота "Краснодара".
      Я верю, что указание ДЮКОВА будет выполнено и скорее всего Левников зафиксирует победу "Краснодар"а)

      3
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      Рейтинг: +7290

      BarStep > rac531 23 июля, 08:47

      Сектанство до добра не доводит..

      Сочувствую..

      4
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      Рейтинг: +465

      Спартач80 22 июля, 10:33

      Интересный тур.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16647

      житель СПб > Спартач80 22 июля, 12:17

      Да, будет несколько принципиальных матчей.

      1
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      Рейтинг: +489

      SLADE2019 > Спартач80 22 июля, 13:17

      Он еще интересней будет, если Спартак не отхватит в Краснодаре. Думаю, хоть в упорной и интересной игре, но отхватит.

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      Рейтинг: +134

      rac531 > SLADE2019 22 июля, 13:32

      Посмотри и без сомнний можешь ставить на Краснодар)
      https://youtu.be/9lZpNF2pans

      0
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      Рейтинг: +15604

      Barmaleushka > rac531 23 июля, 02:01

      П1 или 1Х ?

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      Рейтинг: +15604

      Barmaleushka > rac531 23 июля, 21:50

      Деньги верни , прогнозист уев !

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      Рейтинг: +18277

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 21 час назад

      Сочувствую !!! )))

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