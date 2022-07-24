⚽ РПЛ. Второй тур завершен! «Спартак» забил четыре «Краснодару», ЦСКА разгромил «Сочи» и другие результаты

Завершился 2-й тур РПЛ.
Результаты второго тура выглядят так.
Россия. РПЛ. 2-й тур
Химки – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Руденко, 62; 2:0 – Мирзов, 80; 3:0 – Долгов, 90.
Динамо (Москва) – Торпедо (Москва) – 4:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Смолов, 32; 2:0 – Фомин, 36; 3:0 – Захарян, 45; 4:0 – Смолов, 69 (с пенальти).
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Миранчук, 35 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 88; 2:2 – Марадишвили, 90+4.
Удаления: Бека Бека, 65 – нет.
Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Максимов, 27; 1:1 – Ильин, 37; 2:1 – Алагаров, 64.
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.
Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.
ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.
Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.
Удаления: нет – Гогличидзе, 36.
Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.
Удаления: Черников, 37 – нет.
Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов