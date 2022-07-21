Медиакоманда Goodness подтвердила подписание Павлюченко и Алдонина

Бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Евгений Алдонин будут выступать за медийный клуб Goodness. Об этом сообщил его глава Максим Гутник.

«До сих пор не могу поверить, что такие легенды как Евгений Алдонин и Роман Павлюченко будут писать историю вместе с нами. Помимо того, что они до сих в полном порядке, они ещe и очень весeлые ребята. Скоро легенды присоединятся к тренировочному процессу вместе с Goodness: коллектив в восторге, медиалига, уверен, обратила на нас внимание. Мы готовы ко второму сезону.

Отдельно хочется сказать спасибо ЦСКА за поддержку и я очень надеюсь, что нам удастся придумать и реализовать совместные проекты в рамках медиалиги и РПЛ», – сказал Гутник.

Тренирует FC Goodness главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Алдонин выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА.

Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах