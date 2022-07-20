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  • Игроков «Торпедо-БелАЗ» после поражения проверили алкотестером и перевели на 7-часовой рабочий день

Игроков «Торпедо-БелАЗ» после поражения проверили алкотестером и перевели на 7-часовой рабочий день

20 июля 2022, 19:22
2

Руководство «Торпедо-БелАЗ» внесло изменения в быт команды после июньского поражения от «Гомеля» (0:1) в матче чемпионата Белоруссии.

Во-первых, сразу после проигрыша игроки на базе были проверены алкотестером.

Во-вторых, игроков перевели на 7-часовой рабочий день, в течение которого они должны быть на базе. Уходя с рабочего места, футболисты должны расписаться в журнале.

  • Жодинцы идут в чемпионате на 10-м месте.
  • Команду тренирует экс-игрок «Сибири» Дмитрий Молош.
  • После указанного матча с «Гомелем» «Торпедо-БелАЗ» провел 3 матча – 2 победы и поражение.

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Источник: телеграм-канал «Ухо»
Белоруссия. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Гомель
Комментарии (2)
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Ill Ich
1658335811
Алкотестер? Были подозрения? Судя по дальнейшим принятым мерам, подозрения оказались небеспочвенны...
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zigbert
1658385659
И каковы же итоги проверки алкотестером?
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