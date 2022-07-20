Игроков «Торпедо-БелАЗ» после поражения проверили алкотестером и перевели на 7-часовой рабочий день

Руководство «Торпедо-БелАЗ» внесло изменения в быт команды после июньского поражения от «Гомеля» (0:1) в матче чемпионата Белоруссии.

Во-первых, сразу после проигрыша игроки на базе были проверены алкотестером.

Во-вторых, игроков перевели на 7-часовой рабочий день, в течение которого они должны быть на базе. Уходя с рабочего места, футболисты должны расписаться в журнале.