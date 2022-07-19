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«Шахтер» подал иск против ФИФА. Клуб требует возместить 50 миллионов

Начался судебный процесс между «Шахтером» и Международной федерацией футбола.

Как сообщалось ранее, украинский клуб хочет получить компенсацию от ФИФА за разрешение для легионеров приостанавливать контракты.

«Шахтер» требует возместить 50 миллионов евро. Необходимые документы уже переданы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу.

В клубе отметили, что новые правила сорвали четыре сделки. Потенциальные покупатели, узнав о разрешении ФИФА, отказались платить за футболистов, предпочитая забрать их в бесплатную аренду.

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Источник: The Athletic

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Комментарии1
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    Рейтинг: +67

    НикКин 10 минут назад

    Может нашим клуба тоже стоит так сделать

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