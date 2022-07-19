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  • «Шахтер» подал иск против ФИФА. Клуб требует возместить 50 миллионов

«Шахтер» подал иск против ФИФА. Клуб требует возместить 50 миллионов

19 июля 2022, 16:19
4

Начался судебный процесс между «Шахтером» и Международной федерацией футбола.

Как сообщалось ранее, украинский клуб хочет получить компенсацию от ФИФА за разрешение для легионеров приостанавливать контракты.

«Шахтер» требует возместить 50 миллионов евро. Необходимые документы уже переданы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу.

В клубе отметили, что новые правила сорвали четыре сделки. Потенциальные покупатели, узнав о разрешении ФИФА, отказались платить за футболистов, предпочитая забрать их в бесплатную аренду.

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Источник: The Athletic
Украина. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (4)
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НикКин
1658237430
Может нашим клуба тоже стоит так сделать
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Oldtrafford83
1658242700
Думаю выплатят и даже больше чем 50 мультов))
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Lilipyt
1658244867
Ага, разбежались. Там касса работает только на прием, а не на раздачу.
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