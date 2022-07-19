В «Зените» отреагировали на слухи об отказе Мантуана подписывать контракт

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан отказался подписывать контракт с российским клубом.

«Действительно ли Мантуан отказался подписывать контракт? Нет. Он проходит дополнительное обследование», – сказал Медведев.