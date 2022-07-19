Бека-Бека: «Через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

— Как думаешь, когда Россию вернут в еврокубки?

— Сложно сказать. Возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю.

— Представь, у тебя есть возможность пригласить одного игрока в «Локо», кого ты позовешь?

— Я же футболист, а не сотрудник клуба. (Улыбается). Если честно, не знаю. Мбаппе? Думаю, он никогда не перейдет в «Локомотив».