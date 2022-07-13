«Дикий шок». Нескольких игроков «Витебска» отстранили после проверки алкотестером на тренировке (Николай Ходасевич)

Руководство белорусского «Витебска» на одной из последних тренировок решило проверить трезвость игроков алкотестером. Судя по отчислениям футболистов, не все прошли тест.

«В сообществе говорят, что на одну из тренировок «Витебска» пришли с алкотестером и стали проверять игроков. После этого начались отчисления футболистов. Они были в шоке. Дикий шок.

В белорусском футболе пили и пьют. Хотя молодежь, может, и не пьет», – сказал журналист Николай Ходасевич.