Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?

«Дикий шок». Нескольких игроков «Витебска» отстранили после проверки алкотестером на тренировке (Николай Ходасевич)

Руководство белорусского «Витебска» на одной из последних тренировок решило проверить трезвость игроков алкотестером. Судя по отчислениям футболистов, не все прошли тест.

«В сообществе говорят, что на одну из тренировок «Витебска» пришли с алкотестером и стали проверять игроков. После этого начались отчисления футболистов. Они были в шоке. Дикий шок.

В белорусском футболе пили и пьют. Хотя молодежь, может, и не пьет», – сказал журналист Николай Ходасевич.

  • В последнем матче «Витебск» проиграл «Ислочи» (0:2).
  • В таблице чемпионата Белоруссии «Витебск» идет 13-м из 16 команд.
  • В 1998 году «Витебск» брал Кубок Белоруссии.

Новости по теме
Высшая лига. «Витебск» уступил аутсайдеру «Спутнику», ведя в счете 3:0
20-летний игрок «Витебска» Оденигбо утонул в озере в Витебском районе 4
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам 4
Источник: ютуб-канал Николая Ходасевича

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11