«Как можно не рассчитывать на лучшего игрока России?». Гаранин – о Нобоа

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин дал понять, что полузащитник Кристиан Нобоа остается ключевым игроком команды.

«Как можно не рассчитывать на игрока, который был признан лучшим игроком России? Мы рассчитываем на Нобоа.

Надо понять, как вокруг него всe выстроить. Если бы на него не рассчитывали, то его не было бы в команде.

Кристиан с нами. Он играл сегодня тайм [против ЦСКА]. Связано это с тем, что он поздно начал подготовку с нами», – сказал Гаранин.