Чистяков: «Люблю после игры пивка взять. Не вижу проблем»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об употреблении алкоголя.

– Конечно, футболисты «Зенита» выпивают. Можно это прямо говорить, честно. За других говорить не буду. Я это приветствую. После игры там...

– А что любишь? Пивко?

– Да, пиво могу выпить.

– Винишко?

– Не, вообще.

– Крепкий алкоголь?

– Крепкий – очень редко, может быть, на какие-то праздники. А так люблю после игры, допустим, пивка взять. И все.

Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить.

– В ванне?

– Ну, по-разному бывает. Могу прийти в бар какой-нибудь после игры и выпить пива. Не вижу в этом никаких проблем.

Только после игры. В недельном цикле никак – тренировки же каждый день. А вот после игры, когда ты устал, – да.