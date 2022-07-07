Чистяков: «Люблю после игры пивка взять. Не вижу проблем»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об употреблении алкоголя.
– Конечно, футболисты «Зенита» выпивают. Можно это прямо говорить, честно. За других говорить не буду. Я это приветствую. После игры там...
– А что любишь? Пивко?
– Да, пиво могу выпить.
– Винишко?
– Не, вообще.
– Крепкий алкоголь?
– Крепкий – очень редко, может быть, на какие-то праздники. А так люблю после игры, допустим, пивка взять. И все.
Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить.
– В ванне?
– Ну, по-разному бывает. Могу прийти в бар какой-нибудь после игры и выпить пива. Не вижу в этом никаких проблем.
Только после игры. В недельном цикле никак – тренировки же каждый день. А вот после игры, когда ты устал, – да.
- 28-летний Чистяков – воспитанник «Зенита».
- За основную команду провел 51 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.
Источник: ютуб-канал «Рашен Football»