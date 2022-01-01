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Чистяков: «Люблю после игры пивка взять. Не вижу проблем»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об употреблении алкоголя.

– Конечно, футболисты «Зенита» выпивают. Можно это прямо говорить, честно. За других говорить не буду. Я это приветствую. После игры там...

– А что любишь? Пивко?

– Да, пиво могу выпить.

– Винишко?

– Не, вообще.

– Крепкий алкоголь?

– Крепкий – очень редко, может быть, на какие-то праздники. А так люблю после игры, допустим, пивка взять. И все.

Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить.

– В ванне?

– Ну, по-разному бывает. Могу прийти в бар какой-нибудь после игры и выпить пива. Не вижу в этом никаких проблем.

Только после игры. В недельном цикле никак – тренировки же каждый день. А вот после игры, когда ты устал, – да.

  • 28-летний Чистяков – воспитанник «Зенита».
  • За основную команду провел 51 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.

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Источник: ютуб-канал «Рашен Football»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +377

    кaстрюлька 26 минут назад

    В Ростове под присмотром Валеры даже кондитерку жрать боялся, а тут уже "Остапа понесло"

    0
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    Рейтинг: +900

    Юрэс 49 минут назад

    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

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    Рейтинг: +358

    Fialet 1 час назад

    Пиво без водки - деньги на ветер.

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    Рейтинг: +83

    Болотоход 1 час назад

    Пиво это моча- не пойло!!!

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    Рейтинг: +1763

    VGreen > Болотоход 1 час назад

    Пиво - это напиток. Пей не пей - дело твое. Если уж мочу пробовал - то это дело твое

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