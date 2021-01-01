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«Неману» грозит техническое поражение за недобор белорусов на поле. Это второй такой случай в истории клуба

Матч 13-го тура чемпионата Белоруссии между «Гомелем» и «Неманом» завершился вничью (0:0). Однако гостям грозит техническое поражение.

С 77-й по 81-ю минуту на поле у «Немана» было шесть белорусов на поле, хотя регламент требует, чтобы в любой момент встречи в игре команды участвовали не менее семи граждан Белоруссии.

Об ошибке тренерского штаба, производившего замены, сообщил лично главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич.

  • В 2009 году «Неман» уже нарушал лимит на легионеров по ходу матча.
  • Решение о наказании «Неману» примет АБФФ.
  • «Неман» идет в таблице на 8-м месте.

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Источник: «Прессбол»

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