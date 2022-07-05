«Неману» грозит техническое поражение за недобор белорусов на поле. Это второй такой случай в истории клуба

Матч 13-го тура чемпионата Белоруссии между «Гомелем» и «Неманом» завершился вничью (0:0). Однако гостям грозит техническое поражение.

С 77-й по 81-ю минуту на поле у «Немана» было шесть белорусов на поле, хотя регламент требует, чтобы в любой момент встречи в игре команды участвовали не менее семи граждан Белоруссии.

Об ошибке тренерского штаба, производившего замены, сообщил лично главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич.