Сутормин не исключил, что завершит карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургском клубе.

– Ты в «Зените» уже три года. Чем за это время стал для тебя клуб?

– «Зенит» – это клуб, который дал мне больше всего в футбольном плане, да и в жизненном тоже. Я за это ему безумно благодарен.

Я пришел в команду, и она каждый год становится чемпионом. В Кубке России у нас пока не очень, но я рассчитываю на то, что в этом году мы сможем исправить ситуацию.

– Можешь представить, что закончишь здесь карьеру?

– Самое главное для меня – соответствовать уровню. Если клуб будет во мне заинтересован, то почему бы не играть здесь до конца карьеры?