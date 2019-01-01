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Сутормин не исключил, что завершит карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургском клубе.

– Ты в «Зените» уже три года. Чем за это время стал для тебя клуб?

«Зенит» – это клуб, который дал мне больше всего в футбольном плане, да и в жизненном тоже. Я за это ему безумно благодарен.

Я пришел в команду, и она каждый год становится чемпионом. В Кубке России у нас пока не очень, но я рассчитываю на то, что в этом году мы сможем исправить ситуацию.

– Можешь представить, что закончишь здесь карьеру?

– Самое главное для меня – соответствовать уровню. Если клуб будет во мне заинтересован, то почему бы не играть здесь до конца карьеры?

  • 28-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • За 3 сезона он забил 13 голов и сделал 9 ассистов в 95 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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