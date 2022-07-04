Сутормин не исключил, что завершит карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургском клубе.
– Ты в «Зените» уже три года. Чем за это время стал для тебя клуб?
– «Зенит» – это клуб, который дал мне больше всего в футбольном плане, да и в жизненном тоже. Я за это ему безумно благодарен.
Я пришел в команду, и она каждый год становится чемпионом. В Кубке России у нас пока не очень, но я рассчитываю на то, что в этом году мы сможем исправить ситуацию.
– Можешь представить, что закончишь здесь карьеру?
– Самое главное для меня – соответствовать уровню. Если клуб будет во мне заинтересован, то почему бы не играть здесь до конца карьеры?
- 28-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
- За 3 сезона он забил 13 голов и сделал 9 ассистов в 95 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»