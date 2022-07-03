«Нам нужен нападающий моложе и быстрее». «Црвена Звезда» сообщила, кто ей предлагал Дзюбу

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич объяснил интерес клуба к нападающему Артему Дзюбе.

«Такая идея появилась в середине мая. О том, что Дзюба может перейти в «Црвену Звезду». Но мы, клуб, никогда с ним лично не общались. Только с друзьями и еще некоторыми людьми. Это никогда не было той историей, что мы близки к сделке.

Все началось с идеи наших друзей (один из тренеров) из Москвы. Не из какого-то клуба. Но мы пришли к выводу, что провести сделку будет очень трудно. Мы очень уважаем то, что Дзюба сделал как игрок, но на данный момент у нас очень высокие цели: хотим квалифицироваться в ЛЧ и нам нужен нападающий моложе и быстрее», – сказал Терзич.