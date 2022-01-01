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«Нам нужен нападающий моложе и быстрее». «Црвена Звезда» сообщила, кто ей предлагал Дзюбу

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич объяснил интерес клуба к нападающему Артему Дзюбе.

«Такая идея появилась в середине мая. О том, что Дзюба может перейти в «Црвену Звезду». Но мы, клуб, никогда с ним лично не общались. Только с друзьями и еще некоторыми людьми. Это никогда не было той историей, что мы близки к сделке.

Все началось с идеи наших друзей (один из тренеров) из Москвы. Не из какого-то клуба. Но мы пришли к выводу, что провести сделку будет очень трудно. Мы очень уважаем то, что Дзюба сделал как игрок, но на данный момент у нас очень высокие цели: хотим квалифицироваться в ЛЧ и нам нужен нападающий моложе и быстрее», – сказал Терзич.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Сегодня, 14:42
Комментарии4
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    Рейтинг: +7122

    BarStep 1 час назад

    «Црвена Звезда» сообщила, кто ей предлагал Дзюбу

    Идиоты!
    Ну и кто же?!

    0
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    Рейтинг: +148

    NET VOINE > BarStep 53 минуты назад

    (один из тренеров) из Москвы

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    Рейтинг: +7122

    BarStep > NET VOINE 38 минут назад

    Идиот!

    Ну и кто же?!

    0
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    ...
    Рейтинг: +7701

    vladik12 > BarStep 25 минут назад

    "Все началось с идеи наших друзей (один из тренеров) из Москвы".

    Опять бухой там?

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